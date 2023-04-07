Akşener’in Başdanışmanı Çıray: Çoğunluğu aşamazsak Kılıçdaroğlu topal ördek olur

Partiler arasında yürütülen görüşmelerde 4 partinin CHP listesinden seçime girme kararı alındı. Daha önce "ittifak içinde ittifak" önerisi gündeme gelmiş; Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bu öneriyi görüşmüş, ancak görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

7'Lİ KOALİSYONDA KONTENJAN KRİZİ

9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na listelerin teslim edilmesine sayılı günler kala 7'li koalisyonda yeni bir gelişme yaşandı.

7'li koalisyonda kontenjan krizi! Kılıçdaroğlu'ndan kim kaç vekil istiyor? Hangi partiler CHP listesinden girecek? | Video

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği seçimlerinde liste hazırlıkları devam ederken 7'li koalisyonda yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre ittifaktaki 4 küçük parti; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; CHP listelerinden seçime girecek. Küçük ortaklara ayrılan bu kontenjan CHP tabanını rahatsız etti.