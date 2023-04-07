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Haberler Yaşam Seçilmeden kavgaya başladılar! Kılıçdaroğlu’nun 'bedava konut' algısını İYİ Partili Yılmaz çürüttü...
Giriş Tarihi: 07.04.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 10:42

Seçilmeden kavgaya başladılar! Kılıçdaroğlu’nun 'bedava konut' algısını İYİ Partili Yılmaz çürüttü...

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yapılacak TOKİ konutlarının depremzede vatandaşlara bedava verileceğini açıklamıştı. Ancak ittifak ortakları Kılıçdaroğlu gibi düşünmüyor. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, konuk olduğu programda Kılıçdaroğlu'nun 'bedava konut' algısını çürüttü. Yılmaz, evlerin ekonomik yükünün ağır olacağını belirterek, "Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Bunu biz dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Seçilmeden kavgaya başladılar! Kılıçdaroğlu’nun ’bedava konut’ algısını İYİ Partili Yılmaz çürüttü...

Deprem bölgesinde yeni yaşam alanları oluşturulurken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı, zemin ve etüt çalışmaları tamamlanan bölgelerde temeller atıldı.

Seçilmeden kavgaya başladılar! Kılıçdaroğlu’nun ’bedava konut’ algısını İYİ Partili Yılmaz çürüttü...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden iki ay geçti. 11 ili etkileyen depremler büyük yıkıma ve hasara yol açtı. Depremin ardından tüm Türkiye afet bölgesi için adeta tek yürek oldu.

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Seçilmeden kavgaya başladılar! Kılıçdaroğlu’nun ’bedava konut’ algısını İYİ Partili Yılmaz çürüttü...

KILIÇDAROĞLU 'ÜCRETSİZ EV' VAADİNDE BULUNMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise TOKİ konutlarının depremzede vatandaşlara ücretsiz verileceğini açıklamıştı.

Seçilmeden kavgaya başladılar! Kılıçdaroğlu’nun ’bedava konut’ algısını İYİ Partili Yılmaz çürüttü...

Kılıçdaroğlu Hatay'da yaptığı açıklamasında, "Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Seçilmeden kavgaya başladılar! Kılıçdaroğlu’nun ’bedava konut’ algısını İYİ Partili Yılmaz çürüttü...

Ancak koalisyon ortağı İYİ Parti ise Kılıçdaroğlu gibi düşünmüyor.

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