Kılıçdaroğlu’nun 'bedava konut' algısını İYİ Partili Yılmaz çürüttü! "Ekonomik yükü çok ağır olur" | Video

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yapılacak TOKİ konutlarının depremzede vatandaşlara bedava verileceğini açıklamıştı. Ancak ittifak ortakları Kılıçdaroğlu gibi düşünmüyor. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, konuk olduğu programda Kılıçdaroğlu'nun 'bedava konut' algısını çürüttü. Yılmaz, evlerin ekonomik yükünün ağır olacağını belirterek, "Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Bunu biz dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız." ifadelerini kullandı.