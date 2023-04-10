İYİ Parti’nin FOX TV kontenjanı ortaya çıktı

6'lı koalisyonun büyük ortağı İYİ Parti'nin milletvekili adayı listesi açıklanır açıklanmaz tartışmalar alevlendi. İYİ Parti'den kimi isimler listeler belirlenirken haksızlıklar yapıldığı gerekçesiyle eleştirilerini dile getirdi. Partide milletvekili adayı listesindeki sırasını beğenmeyen kimi önemli isimler ise adaylıktan çekilerek partiden istifa etti. Bu gelişmeler yaşanırken FOX TV'nin İYİ Parti ile bağlantısını gözler önüne seren bir milletvekili adayı gündeme bomba gibi düştü.

FOX'UN AVUKATI MİLLETVEKİLİ LİSTESİNDE!

ABD'nin desteklediği medya organlarından FOX TV'nin ortaklarından Engin Güner'in kızı avukat Ece Güner'in İYİ Parti'den İstanbul 2. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterildiği ortaya çıktı. Ece Güner'in ayrıca CHP İstanbul 3. Bölge 2. sıradan aday gösterilen ve CHP'nin önde gelen isimlerinden olan Erdoğan Toprak ile geçen yıl boşandığı öğrenildi. Güner'in FOX TV'nin avukatlığını yaptığı da biliniyor ve aynı televizyon kanalında kimi programlara sık sık konuk oluyor. Güner daha önce de Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın avukatlığını yapmıştı.

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