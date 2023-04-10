Kılıçdaroğlu’na terörist elebaşlarından tam destek

7'li masa içerisinde yaşanan kavgalar, İyi Parti'nin masadan kalkıp yeniden oturması sonrasında istediği gibi adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, destek istemek için HDP'ye gitmiş ve seçimlerde kendi adayını çıkaracağını söyleyen HDP, Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklamıştı. Aday belirleme süreci uzun süren Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesi sonrasında hain terör örgütü PKK'dan da arka arkaya açıklamalar geldi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesiyle başlayan süreçte terör örgütü elebaşlarından bir bir destek mesajları gelmeye başladı.

Terör örgütü elebaşlarından peşi sıra gelen destek açıklamalarına terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması PYD elebaşı Salih Müslim'den geldi. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini ilan eden Salih Müslim, yaklaşan seçimlerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Müslim, "Erdoğan ve AKP iktidarının yıkılması Ortadoğu denklemini değiştirecek" dedi.

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonları işaret ederek, bu operasyonlardan rahatsızlık duyduklarını belirten PYD elebaşı Salih Müslim, "Bugün iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor. Sadece Kürt halkı değil, Türkiye'de yaşayan tüm halkların bu faşist iktidardan kurtuluş fırsatıdır" ifadelerini kullandı.

Terör elebaşı Salih Müslim, "Demokratik olarak seçim sonucu iktidarını bırakması zor görülüyor. Elinden ne gelirse yapar. Ne kötülük gelirse yapar. İç savaş çıkarma ihtimali bile var. Var olan tehditler de göz önünde. Hassas bir süreç. Nasıl bir seçim olacağını biz de bilmiyoruz. Bu seçim her yönüyle Türkiye'nin kaderini değiştirecektir" şeklinde konuştu.

Elebaşı Müslim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ya Türkiye'de sorunlar demokratik bir şekilde çözülecek ya da faşizmin ve sultancı sistemin altında kalacaktır. Bu iktidarın hedefinde sadece Kürtler ve Türkiye halkları yok, dünyadaki herkes duyarlı olmalıdır. Bu faşist iktidarın sağı solu belli değil. Her yeri karıştırabilir, birçok şeyi bozabilir. Türkiye'de seçimler iyi ya da kötü tarihi bir değişimin önünü açacaktır."

Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunan isimler Salih Müslim ile sınırlı değil. PKK'nın elebaşları Duran Kalkan, Bese Hozat, Sabri Ok, Murat Karayılan, Mustafa Karasu ve Cemil Bayık'ın Terörist elebaşları Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan ve Mustafa Karasu da destek vermişti.

Terörist Kartal: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi tarihsel anlamda istediğimiz gelişmeyi oluşturmak, yeni bir milat için önemli bir fırsattır."

Terörist Bese Hozat: "HDP'nin aday çıkarmamasını değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Bu tutumu biz destekliyoruz." demişti. PKK elebaşı Duran Kalkan da, "Örgütlenerek bu ittifaka destek vereceğiz. Seçimde biz bu temeldeyiz."

Terörist Mustafa Karasu; "Biz de seçimde sorumluluğumuzu yerine getireceğiz."

Firari eski Van İpekyolu Belediye Başkanı Veysel Keser: "Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklenmeyeceği sürekli deklare edildi."

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