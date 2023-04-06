Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında HDP’ye ne söz verdi? Başkan Erdoğan, ’Neyi vaat ettiniz?’ demişti! HDP’li Sakık da ’Açıkla’ dedi

HDP'Lİ SIRRI SAKIK: ÖCALAN DAHİL HEPSİNİ SERBEST BIRAKACAĞIZ

HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada, HDP'nin iktidarında yapılacaklara dair önemli ipuçları verdi. Sakık, teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılacağını söyledi

HDP'li Sırrı Sakık ihanet pazarlığını açık etti: Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planı | VİDEOHABER

Sakık'ın sözleri şöyle:

İktidarı paylaşıyorlar, Cumhurbaşkanı Yardımcılıklarını, Bakanlıkları, Milletvekilliklerini paylaşıyorlar. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız HDP. Bazı siyasi partiler 6'lı masadaki bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Bizimle gelecekler Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar, bize de parmak sallayacaklar...

Bizim hesabımız mevki, makam değil 100 yıllık Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz. Binlerce arkadaşımız içerde, onbinlerce arkadaşımız sürgünde. Geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünden, nerede olursa... 100 yılık ret ve inkar için bu seçimlerde halkımıza gideceğiz 100 yıllık Cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılı birlikte mi inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz.

Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var bunların geri dönüşü için genel af düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem genel affı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Belediye başkanları cezaevinde ve dışarıda olanların da içeride olanların da yerine kayyum atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız.