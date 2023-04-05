Kandil’den 7’li koalisyona ’ortak liste’ talimatı geldi! CHP ve İyi Parti 10 ilde anlaştı...

İYİ PARTİ VE CHP ARASINDA ORTAK LİSTE

Eli kanlı terörist Karasu'nun bu çağrısı ile Millet İttifakı'nın hamleleri tam örtüşüyor.

Bu kapsamda CHP, mümkün olduğu en yüksek sayıda milletvekili çıkartılabilmesi için olabildiğince seçim bölgesinde ortak liste ile seçime girilmesinden yana olduğunu belirtiyor.

Aynı zamanda kendi listelerinden diğer partilerden isimlerin de seçime girebilmesine sıcak bakan CHP'ye karşılık İyi Parti bu tutuma yanaşmıyordu.

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SEÇİME FERMUAR SİSTEMİYLE GİRİLECEK

Anlaşmazlık çözüldü ve İyi Parti ile CHP arasında yeni bir anlaşma yapıldı.

Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, ''fermuar'' modeliyle girme kararı alındı.