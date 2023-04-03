Seçim ayarlı plan yine tutmadı! İşte Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığı ve çelişkileri

'MÜCAHİD' OLARAK İLAN EDİLDİ

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere az bir süre kala her seçimde olduğu gibi muhafazakar bir kimlik benimsemiş havası vermeye çalışırken Saadet Partili isimler tarafından 'Mücahid' olarak ilan edildi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hayatı boyunca başörtüsü ve İslam karşıtı söylemleriyle gündeme geldi.



İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN İSLAM-BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞI VE ÇELİŞKİLERİ:

-28 Şubat mağdurlarından helallik istemesi:



• CHP lideri Kılıçdaroğlu, 28 Şubat süreciyle ilgili beklenmeyen bir çıkışta bulundu. (16.11.2021)

• Kılıçdaroğlu, 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helallik isteyeceğini ifade etti.





• Bu açıklamalarından yaklaşık bir sene sonra başörtüsü sorununa yasal çerçevede çözüm getirmek üzere TBMM'ye kanun teklifinde bulunacağını ifade etti. (03.10.2022)

Kılıçdaroğlu dünü çabuk unuttu, yalanlarına devam etti | Video

• Ancak Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisi 28 Şubat kararlarının savunuculuğunu yapmış ve SSK Genel Müdürü sıfatıyla, yasağı SSK genelinde uygulamıştı.



• Sosyal medyadan yaptığı 'helalleşme' çıkışıyla tepkilere neden olan CHP lideri: "Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız, aynı sorunların yaşanmaması için gelecek vizyonu belirlemeliyiz." (19 Kasım 2021)

SSK'da Türban yasağını başlatması:



• SSK Genel Müdür Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Kırklareli'nde peruklu türbanla duruşmaya giren Öznur Toptaş, Konya'da türbanla duruşmaya girmekte direnen Nadire Boyalı Zengin, Şengül Kara, Zeynep Ümit Altınsay, Erzurum'da Züheyde Boncukoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. (18 Şubat 1998)





• Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması: "Personelin birçoğu türbanını çıkarırken, bir kısmı türban üzerine peruk takmaya başladı. Mahkeme kuralları var. SSK avukatları da bu kurallara uymak zorunda."(Şubat 1998)

Sözde "İrticacı" ve "Sakıncalı" SSK Personelini Görevden Aldırması



• Kılıçdaroğlu, İslam düşmanı faaliyetlerini SSK Genel Müdürlüğü döneminde de yürütüyordu. Genel Müdürlüğü döneminde "irticacı" damgası vurduğu 5 kişiyi fişleyerek görevden atılmaları için uğraştı.



• Başbakanlık Takip Kurulu'nun söz konusu listedeki isimleri "irticacı" oldukları gerekçesiyle görevden alınmasını talep ettiğini iddia etti.



• Ancak Kılıçdaroğlu, genel kurula BTK yazısını vermek yerine, talebi şifahi olarak iletti. Genel Kurul bu talebi oy çokluğuyla reddetse de süreç içinde iki yönetici görevden alındı.



• SSK yönetim kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun BTK "belgesiz" bu talebine rest çekti. Ve "irticacı" diye yaftalanan bu insanları Kılıçdaroğlu'na rağmen görevden almadı.

Başörtüsüne Serbestlik Getiren Yasanın İptali İçin Anayasa Mahkemesi'ne Başvurması



• 27 Şubat 2008 yılında başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru dilekçesi götürenler arasında Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

Başörtüsü Yasağını Kaldıran YÖK Başkanını "Görevi Kötüye Kullanma" ile Suçlaması



• Dönemin YÖK Başkanı, Aralık 2007'de rektörlere "başörtüsü yasağını kaldırmaları" talimatı vermişti.

• Kılıçdaroğlu, aynı zamanda YÖK Başkanına "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açtı ve hapis cezasına çarptırılmasını istedi. (27 Şubat 2008)

"Başörtüsü Serbestisi Diye Bir Şey Olmaz"



• Cumhuriyet tarihi boyunca var olan ve 28 Şubat sürecinde zirve yapan başörtü yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tamamen kaldırıldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Kaftancıoğlu, uygulayıcılarından olduğu yasağı ve yaşananları hafife aldı. (28.10.2013)



• Kaftancıoğlu: "Başörtüsü serbestisi diye bir şey olmaz. Var mısınız kılık kıyafet serbestliğine? Sonra oyunbozanlık yok ama! Meclis bahçesi uygun. Ben de öğle arası bikiniyle güneşlenmek mesela:))"



"Din Referans Alınarak Anayasa Değiştirilmez"



• Başörtüsünün serbest bırakılmasını hukuk, vicdan ve insan hakları temelinde ele almak yerine her zaman vurmaya çalıştığı din ve dini değerler üzerinden değerlendiren Kılıçdaroğlu, anayasaya dini referanslarla müdahale edileceğini iddia etti.



• Kılıçdaroğlu: "Dünyanın hiçbir demokrasisinde din referans alınarak anayasa değiştirilmez." (2008)



"Terörün Kaynağı İslam Dünyası"



• Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da namaz kılarken terör kurbanı olan Müslümanlarla ilgili yorumunda terörün kaynağı olarak İslam dünyasını hedef gösterdi.



• Kılıçdaroğlu:"İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara sebep oldu. İslam dünyasının da oturup düşünmesi lazım."

Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki başörtüsü benzetmesi ortaya çıktı: "Bir metrelik bez parçası" | Video

"1 Metrekarelik Bez Parçası"



• Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında, yine başörtülü kadınları ve başörtüsünü hor gördü. Başörtüsü için "1 m2 'lik bez parçası" ifadesini kullandı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü düşmanlığını gösteren sözleri | Video

"Belki Bir Gün Başörtüsünü Çıkaracak?"



• İslam'ı ve başörtüsünü küçümseyerek insanların inançlarıyla ilgili kararlarını hiçe saydı. Kılıçdaroğlu: "İlla ömür boyu takacak diye bir kural mı var?" (Kasım 2021)

"Başörtüsü Çağdaşlığa Aykırı" Demesi



• Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ilkokullarda başörtüsü yasağının kaldırılması için başlattığı çalışmayı hafife aldı. Tweetinde başörtüsünü çağdaşlığa aykırı bir durum olarak yorumladı.



• Kılıçdaroğlu:"Sonunda ilkokulda başörtüsü de olacak. Döndük yine ilk noktaya çağdaşlık ödülü alındı kafa yine aynı kafa. (11 Kasım 2010)