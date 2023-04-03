Kılıçdaroğlu'nun o sözleri tekrar gündem oldu: "Bu kardeşiniz de 28 Şubat'ta mağdur olan kişilerden birisi" | Video

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun o sözleri tekrar gündem oldu: "Bu kardeşiniz de 28 Şubat'ta mağdur olan kişilerden birisi"