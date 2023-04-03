Video Haber Kılıçdaroğlu'nun o sözleri tekrar gündem oldu: "Bu kardeşiniz de 28 Şubat'ta mağdur olan kişilerden birisi" | Video
Kılıçdaroğlu'nun o sözleri tekrar gündem oldu:

Kılıçdaroğlu'nun o sözleri tekrar gündem oldu: "Bu kardeşiniz de 28 Şubat'ta mağdur olan kişilerden birisi" | Video

03.04.2023 | 12:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun o sözleri tekrar gündem oldu: "Bu kardeşiniz de 28 Şubat'ta mağdur olan kişilerden birisi"

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