Kılıçdaroğlu’nun ’seccade’ skandalında yeni perde! Bir fotoğrafta ortaya çıktı

İLK FOTOĞRAF AZADE AY İLE…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Düzce Milletvekili Aday Adayı Azade Ay ile iftar sonrası özel bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, seccadenin yerde olmasına rağmen Azade Ay ve görevden alınan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile seccadeye ayak basarak poz vermesi sonrasında gelen tepkilere Kılıçdaroğlu sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum"