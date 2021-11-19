Video Haber Kılıçdaroğlu dünü çabuk unuttu, yalanlarına devam etti | Video
Kılıçdaroğlu dünü çabuk unuttu, yalanlarına devam etti | Video

Kılıçdaroğlu dünü çabuk unuttu, yalanlarına devam etti | Video

19.11.2021 | 14:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mine Kırıkkanat’tan ’helalleşme’ tepkisi: “Kılıçdaroğlu sözlerin hangisini tuttu?” | Video 00:27
Mine Kırıkkanat'tan 'helalleşme' tepkisi: “Kılıçdaroğlu sözlerin hangisini tuttu?” | Video 19.11.2021 | 14:40
Kılıçdaroğlu dünü çabuk unuttu, yalanlarına devam etti | Video 02:01
Kılıçdaroğlu dünü çabuk unuttu, yalanlarına devam etti | Video 19.11.2021 | 14:12
Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı | Video 03:43
Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı | Video 19.11.2021 | 11:15
Bakan Akar’dan NATO açıklaması | Video 08:41
Bakan Akar'dan NATO açıklaması | Video 19.11.2021 | 10:52
Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi, 7 sığınak imha edildi | Video 00:46
Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi, 7 sığınak imha edildi | Video 19.11.2021 | 09:59
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 01:07
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 19.11.2021 | 01:20
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! | Video 01:15
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! | Video 19.11.2021 | 00:25
Ankara Valisi Vasip Şahin’den ilk açıklama | Video 04:13
Ankara Valisi Vasip Şahin'den ilk açıklama | Video 19.11.2021 | 00:10
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 02:40
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 19.11.2021 | 00:00
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 03:00
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 18.11.2021 | 23:48
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 02:20
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 18.11.2021 | 23:43
28 Şubat darbesinin mimarı CHP | Video 03:20
28 Şubat darbesinin mimarı CHP | Video 18.11.2021 | 22:25
Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti | Video 00:42
Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti | Video 18.11.2021 | 22:04
Mine Kırıkkanat’tan ’helalleşme’ tepkisi | Video 02:11
Mine Kırıkkanat'tan 'helalleşme' tepkisi | Video 18.11.2021 | 20:05
Son dakika: 18 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 03:40
Son dakika: 18 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 18.11.2021 | 19:49
İngiltere Avam Kamarası karıştı! Meclis Başkanı’ndan Boris Johnson’a sert sözler: Otur, burada yetkili benim | Video 00:51
İngiltere Avam Kamarası karıştı! Meclis Başkanı'ndan Boris Johnson'a sert sözler: Otur, burada yetkili benim | Video 18.11.2021 | 19:50
CHP’lilerin eleştirdiği Kılıçdaroğlu’na HDP’li Demirtaş’tan destek geldi: Tarihi bir adımdır | Video 01:58
CHP'lilerin eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na HDP'li Demirtaş'tan destek geldi: Tarihi bir adımdır | Video 18.11.2021 | 19:17
PKK’nın üst düzey isimlerinden Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Bir devir kapandı... | Video 09:33
PKK'nın üst düzey isimlerinden Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Bir devir kapandı... | Video 18.11.2021 | 19:16
İstanbul’un bazı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor | Video 02:12
İstanbul'un bazı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor | Video 18.11.2021 | 19:19
Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü | Video 01:23
Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü | Video 18.11.2021 | 15:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu." diyerek 'Helalleşme' yolculuğuna çıkacağını açıkladı. Katıldığı canlı yayında bu çıkışıyla ilgili kendisine yöneltilen "28 Şubat süreci mağdurlarıyla, başörtüsü yüzünden dışlananlarla nasıl helalleşeceksiniz" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız, aynı sorunların yaşanmaması için gelecek vizyonu belirlemeliyiz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözleri, vekil olduğu dönemde CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı 'iptal başvurusu' ve geçmişteki çıkışlarıyla çelişti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA