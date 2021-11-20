İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığını gösteren sözleri | Video

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun farklı zaman dilimlerinde başörtüsü yasakçısı olduğunu gösteren sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya sosyal medya hesabından, “Başörtüsü, CHP zihniyeti için bir “çul” ve “bez parçasıdır.” Bir de iki yüzlü siyasetlerine âlet ettikleri oy devşirme “aracıdır” dedi. İşte başörtüsü yasağının doğru olmadığını söylediğini iddia eden Kılıçdaroğlu’nun farklı tarihlerdeki konuşmalarda başörtüsü düşmanlığı yaptığının arşivlik kanıtı...