Video Haber İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığını gösteren sözleri | Video
İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığını gösteren sözleri | Video

İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığını gösteren sözleri | Video

20.11.2021 | 00:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde neler oldu? İlk kez A Haber’de açıklandı | Video 13:34
Son dakika: 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde neler oldu? İlk kez A Haber'de açıklandı | Video 20.11.2021 | 00:05
İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığını gösteren sözleri | Video 02:01
İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığını gösteren sözleri | Video 20.11.2021 | 00:10
Emine Erdoğan, TOGEMDER’in eski ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi | Video 05:17
Emine Erdoğan, TOGEMDER'in eski ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi | Video 19.11.2021 | 18:48
Mehmet Barlas | Kime inanalım? 02:37
Mehmet Barlas | Kime inanalım? 19.11.2021 | 16:51
Mahmut Övür | Helalleşme sonrası CHP’de konuşulanlar 04:03
Mahmut Övür | Helalleşme sonrası CHP’de konuşulanlar 19.11.2021 | 16:49
Engin Ardıç | Görünen köy ve kılavuz 02:27
Engin Ardıç | Görünen köy ve kılavuz 19.11.2021 | 16:39
Haşmet Babaoğlu | Görünmez hapishaneden çıkmak... 03:03
Haşmet Babaoğlu | Görünmez hapishaneden çıkmak... 19.11.2021 | 16:37
İBB’de mobbing hız kesmiyor | Video 01:36
İBB’de mobbing hız kesmiyor | Video 19.11.2021 | 16:31
Son Dakika: Erzurum Valisi Okay Memiş’ten deprem açıklaması: ’’Birkaç köyde yıkım ihbarı aldık, can kaybı ihbarı yok’’ 02:05
Son Dakika: Erzurum Valisi Okay Memiş'ten deprem açıklaması: ''Birkaç köyde yıkım ihbarı aldık, can kaybı ihbarı yok'' 19.11.2021 | 16:21
İBB’nin övündüğü Balık Hali’nin yapımına İmamoğlu karşı çıkmış | Video 00:46
İBB’nin övündüğü Balık Hali’nin yapımına İmamoğlu karşı çıkmış | Video 19.11.2021 | 16:05
Mine Kırıkkanat’tan ’helalleşme’ tepkisi: “Kılıçdaroğlu sözlerin hangisini tuttu?” | Video 00:27
Mine Kırıkkanat'tan 'helalleşme' tepkisi: “Kılıçdaroğlu sözlerin hangisini tuttu?” | Video 19.11.2021 | 14:40
Kılıçdaroğlu dünü çabuk unuttu, yalanlarına devam etti | Video 02:01
Kılıçdaroğlu dünü çabuk unuttu, yalanlarına devam etti | Video 19.11.2021 | 14:12
Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı | Video 03:43
Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı | Video 19.11.2021 | 11:15
Bakan Akar’dan NATO açıklaması | Video 08:41
Bakan Akar'dan NATO açıklaması | Video 19.11.2021 | 10:52
Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi, 7 sığınak imha edildi | Video 00:46
Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi, 7 sığınak imha edildi | Video 19.11.2021 | 09:59
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 01:07
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 19.11.2021 | 01:20
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! | Video 01:15
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! | Video 19.11.2021 | 00:25
Ankara Valisi Vasip Şahin’den ilk açıklama | Video 04:13
Ankara Valisi Vasip Şahin'den ilk açıklama | Video 19.11.2021 | 00:10
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 02:40
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 19.11.2021 | 00:00
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 03:00
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video 18.11.2021 | 23:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun farklı zaman dilimlerinde başörtüsü yasakçısı olduğunu gösteren sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya sosyal medya hesabından, “Başörtüsü, CHP zihniyeti için bir “çul” ve “bez parçasıdır.” Bir de iki yüzlü siyasetlerine âlet ettikleri oy devşirme “aracıdır” dedi. İşte başörtüsü yasağının doğru olmadığını söylediğini iddia eden Kılıçdaroğlu’nun farklı tarihlerdeki konuşmalarda başörtüsü düşmanlığı yaptığının arşivlik kanıtı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA