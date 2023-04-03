Video Haber Kılıçdaroğlu: "İslamofobi yerine terör demeliyiz" | Video
Kılıçdaroğlu:

Kılıçdaroğlu: "İslamofobi yerine terör demeliyiz" | Video

03.04.2023 | 12:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "İslamofobi konusunda ne yaparsınız" sorusuna "Avrupalı liderlerine İslamofobi sözcüğünü kullanmayın derim, İslamofobi kavramı siyaset literatüründen çıkarılmalı,terör demeliyiz." cevabını verdi.

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