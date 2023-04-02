CHP-Kandil hattı adım adım böyle döşendi! Güneydoğu’da özerklik, teröriste ziyaret, tezkereye ’hayır’! HDP masaya böyle oturdu

Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 7'li koalisyona ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yağıyor. 'HDP asla masaya oturamaz' diyen İYİ Parti'de 2 yıl sonra hizaya geldi. 7'li koalisyon, 14 Mayıs'a giderken PKK terör örgütünün de desteğini alarak ittifaka son şeklini verdi. CHP-HDP-PKK üçgenindeki ilişkiler yalnızca son birkaç yılda gelişmedi. Zira Kılıçdaroğlu, 2011 yılından itibaren sistematik bir şekilde yaptığı açıklamalar ile Kandil-CHP hattını adım adım döşedi. Bu nedenle PKK ve HDP, ortak paydada buluşmayı başardığı Kılıçdaroğlu'nu desteklemekte bir an olsun tereddüt etmiyor. Şimdi gelin Kandil-CHP hattında 10 yılı aşkın süredir yaşanan gelişmelere yakından bir göz atalım.
12 YIL ÖNCE YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK VAAT ETTİ! 14 MAYIS'TA HAYATA GEÇİRMEK İSTİYOR
Takvimler 23 Mayıs 2011'i gösteriyor... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de bir miting gerçekleştiriyor. Mitingde skandallar art arda yaşanıyor. Miting alanında bir tane bile Türk bayrağı yer almıyor. Terör lehine bazı destek sloganları da söz konusu. Kitleleri coşturmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ağzındaki baklayı çıkarıyor, "Avrupa'da kabul edilen yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz." diyor.
Yerel yönetimler için özerklik, PKK terör örgütünün uzun yıllardır hedeflediği yoldaki en kritik taşlardan biri olarak biliniyor. HDP, HDP'den önce de diğer BDP özerklik ifadelerini sık sık kullanıyor ve bu konuda taleplerde bulunuyor. Gelinen noktada değişen bir şey yok. Nasıl mı?
HDP, yerel yönetimlerde özerkliği talep ediyor. Ayrıca, terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyumların görevden alınmasını, bu uygulamaya da son verilmesini istiyor. HDP'nin 14 Mayıs'a giderken seçim beyannamesinde bu açıkça yer alıyor. CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye ziyareti sonrası, "Kayyum uygulamasına son vereceğiz." diyerek HDP'nin bu talebini kabul ettiğini açıkça beyan etmişti. Yani Kılıçdaroğlu 2011 yılında Hakkari'de bir tek Türk bayrağının bile dalgalanmadığı skandal mitingde vaat ettiğini, 14 Mayıs'ta hayata geçirmeyi hedefliyor. HDP'nin ve Kandil'in desteği bu nedenle Kılıçdaroğlu'na...
Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifade! "YPG beka sorunu oluşturmaz!" | Video
YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYOR! 2 FARKLI TARİHTE AYNI AÇIKLAMA
CHP ile HDP'nin üzerinde uzlaştığı, Kandil'in de doğal olarak destek verdiği bir diğer konuya göz atalım. Kemal Kılıçdaroğlu, on binlerce sivili çoluk çocuk, yaşlı, kadın demeden katleden terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'yi terör örgütü olarak görmüyor. Kılıçdaroğlu bu konuda birden fazla açıklama yaptı.
20 Ekim 2014... Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini şu sözlerle aktarıyor:
Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan skandal YPG/PKK açıklaması "Bize mi saldıracaklar?" | Video
Aradan 5 yıl geçiyor. ABD ve Avrupa'nın besleyerek Suriye'nin kuzeyinde devlete dönüştürmek istediği YPG'nin saldırıları giderek artıyor. YPG, Türkiye sınırlarını da tehdit eder hale geliyor. Tarihler 4 Mart 2019'u gösterirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında, "YPG bize mi saldıracak?" diyor.
Bu açıklama günlerce tartışılıyor, büyük tepki çekiyor. Çark eden Kılıçdaroğlu, "Benim öyle bir cümlem yok." diyerek milyonların izlediği canlı yayını inkar ediyor.
BAY KEMAL "ADAM ÖLDÜRMEKLE TERÖR SORUNU ÇÖZÜLMEZ" DİYEREK ASKERİ OPERASYONLARA KARŞI ÇIKMIŞTI
Kılıçdaroğlu, YPG/PKK'yı terör örgütü olarak görmemesinden kaynaklanıyor olsa gerek ki, TBMM'deki Irak-Suriye Askeri Tezkeresi'ni reddetti. HDP ile saf tutan CHP, tezkereye 'hayır' diyerek teröristlerin inlerinde yok edilmesine karşı çıktı. Ancak Cumhur İttifakı 'evet' deyince tezkere geçti ve HDP ile CHP beraber hüsran yaşadı.
Bugüne gelecek olursak, HDP'nin seçim beyannamesinde 'Askeri operasyonların durdurulması, Suriye ve Irak'tan geri çekilinmesi' maddeleri yer alıyor. CHP ve 6'lı koalisyonun bu şartı da kabul ettiği belirtiliyor. Zira, eldeki açıklamalar ve yaklaşımlar da bu bilgiyi doğruluyor. CHP, tezkereye 'Hayır' diyerek Irak ve Suriye'den geri çekilmek gerektiğini kurumsal olarak beyan etmişti. Kılıçdaroğlu, sınır içindeki operasyonların durdurulmasına da sıcak bakıyor. HDP ziyareti sonrası, çözümün müzakere olduğu açıklamasını yaptı. Yine Bay Kemal'in yıllar önce Türkiye, PKK saldırılarının hedefi olup teröre karşı topyekun bir mücadele verirken, "Adam öldürmekle bir sorun çözülmez" şeklinde bir açıklaması bulunuyor.
TERÖRİSTLERİN SERBEST BIRAKILMASI KONUSUNDA CHP İLE HDP HEMFİKİR
HDP'nin seçim beyannamesi ve geçmişte Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlar 14 Mayıs'a ışık tutuyor. HDP'nin seçim vaatlerinden biri, Müebbet hapis cezası verilen hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engellerin kaldırılması... HDP, burada terörü açıkça öven veya içine bir şekilde karışmış siyasilerin ve militanların salınmasını arzu ediyor. Burada akıllara gelen ilk isim Selahattin Demirtaş... 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz.' diyen Demirtaş, 'Terörist cenazesine gitmeyen vekili disipline veririm' gibi küstah çıkışları ile hafızalara kazınmıştı. HDP ile CHP'nin fikir birliğine vardığı konulardan biri de bu. Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın serbest kalması için kendisine oy verilmesini açıkça canlı yayınlarda talep ediyor.
Kılıçdaroğlu: "Biz ayrım yapmadık! Hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik"
Ancak HDP'nin talebi de, CHP'nin vaadi de Demirtaş ile sınırlı değil. Nasıl mı? Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce terör suçlarına bulaşmış ve tutuklu bulunan isimleri ziyaret etmişti. Bunu söylemekten gocunmayan Kılıçdaroğlu, "Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık." diyerek terör örgütleri arasında bir ayrım yapmadıklarını da ifade etmekten geri durmuyor.
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı yaptığı tarihi de not bırakalım: Haziran 2016...
Kılıçdaroğlu: Barikat kuran arkadaşlara sesleniyorum, kaldırın
300 SİVİLİ KATLEDEN TERÖRİSTLERE, 'BARİKAT KURAN ARKADAŞLAR' SÖZLERİ UNUTULMUYOR
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin varlık mücadelesi verdiği Hendek terörü sırasında da teröristlerden yana tavır alarak, "Barikatları kuran arkadaşlar" demişti. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşlar dediği teröristler orada tam 300 sivili katletmişti.
HDP'nin skandal seçim bildirisinde şu maddeler yer aldı:
Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz.
Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.
Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız.
Zorunlu din dersini kaldıracağız.
Müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracağız.
PKK elebaşı Sabri Ok'tan Kılıçdaroğlu'na destek! Tabi ki birilerine destek vereceğiz..." | Video
KANDİL'DEKİ TERÖRİSTLERİN CHP VE 7'Lİ KOALİSYONA DESTEK AÇIKLAMALARI
Terörist Sabri Ok: Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim Heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yı ne sanıyorlar? PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak. Amacımız siyaset. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz. Kime ne kadar destek vereceğimiz, ne kadar vermeyeceğimiz değerlerimize, ideolojimize, siyasetimize, taktiklerimize, stratejimize ve çalışmalarımıza göredir.
PKK elebaşı Duran Kalkan'ın alçak tehditleri yeniden gündemde! Hain saldırıdan aylar önce sinyallerini vermiş | Video
Terör elebaşlarından Duran Kalkan: Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz
PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan Kılıçdaroğlu'na destek "Halkta umut yarattılar" | Video
Terör elebaşlarından Mustafa Karasu: Şu da bir gerçek 'AK Parti ve MHP'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik. AK Parti ve MHP ittifakı yıprandıysa bu konuda HDP ne yapacak yani... AK Parti ve MHP ittifakını düşürmek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Tek istedikleri reddecekleri bir aday olmasın. Askeri darbeler döneminden daha fazla yürütülen bir savaş var. Böyle bir durumda tabi 6'lı masaya bir ilgi oldu, umut da yarattı. İktidardasın gideceksin yani... 'Sanki sınırda herkes Türkiye'ye savaş açmış' Sen savaş açtın sen saldırıyorsun. Ne diyorlar 'Son terörist kalmayana kadar yok edeceğim' diyor. Ne zaman bırakır? Türkiye'deki bu soykırımcı politika zihniyet kırılırsa o zaman değişir. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) çok önemlidir.
PKK ve Halk TV aynı dilde buluştu! Terörist Bese Hozat'tan küstah açıklama | Video
Terör elebaşlarından Bese Hozat: Eylemsizlik kararını yeniden değerlendirdik. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme ve seçimden sonra da yeni bir durum değerlendirme kararı aldık. Biz bu tutumu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. İsim belirteceklerini de ifade ettiler. Herhalde bu tutumlarına uygun açıklama da yaparlar. Bu seçimlerin sonucunu bu tutum doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu biz destekliyoruz.
Karayılan'dan 6'lı koalisyona destek "Muhalefet güçlendi. Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" | Video
Terör elebaşlarından Murat Karayılan: 14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır.