CHP-Kandil hattı adım adım böyle döşendi! Güneydoğu’da özerklik, teröriste ziyaret, tezkereye ’hayır’! HDP masaya böyle oturdu

12 YIL ÖNCE YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK VAAT ETTİ! 14 MAYIS'TA HAYATA GEÇİRMEK İSTİYOR

Takvimler 23 Mayıs 2011'i gösteriyor... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de bir miting gerçekleştiriyor. Mitingde skandallar art arda yaşanıyor. Miting alanında bir tane bile Türk bayrağı yer almıyor. Terör lehine bazı destek sloganları da söz konusu. Kitleleri coşturmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ağzındaki baklayı çıkarıyor, "Avrupa'da kabul edilen yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz." diyor.

Yerel yönetimler için özerklik, PKK terör örgütünün uzun yıllardır hedeflediği yoldaki en kritik taşlardan biri olarak biliniyor. HDP, HDP'den önce de diğer BDP özerklik ifadelerini sık sık kullanıyor ve bu konuda taleplerde bulunuyor. Gelinen noktada değişen bir şey yok. Nasıl mı?

HDP, yerel yönetimlerde özerkliği talep ediyor. Ayrıca, terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyumların görevden alınmasını, bu uygulamaya da son verilmesini istiyor. HDP'nin 14 Mayıs'a giderken seçim beyannamesinde bu açıkça yer alıyor. CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye ziyareti sonrası, "Kayyum uygulamasına son vereceğiz." diyerek HDP'nin bu talebini kabul ettiğini açıkça beyan etmişti. Yani Kılıçdaroğlu 2011 yılında Hakkari'de bir tek Türk bayrağının bile dalgalanmadığı skandal mitingde vaat ettiğini, 14 Mayıs'ta hayata geçirmeyi hedefliyor. HDP'nin ve Kandil'in desteği bu nedenle Kılıçdaroğlu'na...

Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifade! "YPG beka sorunu oluşturmaz!" | Video

YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYOR! 2 FARKLI TARİHTE AYNI AÇIKLAMA

CHP ile HDP'nin üzerinde uzlaştığı, Kandil'in de doğal olarak destek verdiği bir diğer konuya göz atalım. Kemal Kılıçdaroğlu, on binlerce sivili çoluk çocuk, yaşlı, kadın demeden katleden terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'yi terör örgütü olarak görmüyor. Kılıçdaroğlu bu konuda birden fazla açıklama yaptı.

20 Ekim 2014... Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini şu sözlerle aktarıyor:

Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan skandal YPG/PKK açıklaması "Bize mi saldıracaklar?" | Video

Aradan 5 yıl geçiyor. ABD ve Avrupa'nın besleyerek Suriye'nin kuzeyinde devlete dönüştürmek istediği YPG'nin saldırıları giderek artıyor. YPG, Türkiye sınırlarını da tehdit eder hale geliyor. Tarihler 4 Mart 2019'u gösterirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında, "YPG bize mi saldıracak?" diyor.

Bu açıklama günlerce tartışılıyor, büyük tepki çekiyor. Çark eden Kılıçdaroğlu, "Benim öyle bir cümlem yok." diyerek milyonların izlediği canlı yayını inkar ediyor.