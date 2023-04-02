CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan skandal YPG/PKK açıklaması "Bize mi saldıracaklar?" | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında yine skandal bir açıklamaya imza attı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Türkiye'nin beka sorunu olmadığını ve YPG/PKK'nın ülkemize yönelik tehdit olmadığını iddia ederek "YPG/PKK bize mi saldıracak?" diyerek skandal bir açıklamada bulundu.