PKK elebaşı Duran Kalkan’ın alçak tehditleri yeniden gündemde! Hain saldırıdan aylar önce sinyallerini vermiş | Video

Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Alçak saldırıda meydana gelen can kayıpları tüm Türkiye’yi kahrederken, saldırının arkasındaki PKK/PYD terör örgütünün insanlık dışı düşüncesi bir kez daha gözler önüne serildi. PKK elebaşı Duran Kalkan’ın, Nisan ayında sarfettiği sözler yeniden gündeme geldi.