İyi Parti HDP’nin Türkiye’yi yıkma vaatlerine sessiz! Ümit Özlale: Partide bir huzursuzluk yaratmadı

İlk önce Yavuz Ağıralioğlu'nu anlatayım. Kendisine 'Yavuz' dediğim için röportajda da 'Yavuz' demeyi tercih ederim. Yavuz benimle farklı siyasi görüşlere sahip, hayata bakışımız farklıydı. Fakat ben Yavuz'la partide sık sık fikir alışverişinde bulunuyordum, fikirlerimizi çarpıştırıyorduk. Bazen gülüyorduk, bazen anlaşamıyorduk ama partide benim sohbetimin olduğu biriydi. O yüzden katıldığım televizyon programında 'Ben ondan razıyım' dedim. Bu benim Yavuz'la ilgili, bir arkadaşı olarak pozitif düşüncelerim. Ama bence yaptığı açıklamalar partinin hiçbir şekilde görüşünü yansıtmadığı için partiye de yarar sağlamadı. O bakımdan ben, "Bu eleştirilerini keşke aile içerisinde söyleseydi. Partiyi hiçbir şekilde bağlamayan, üzen açıklamalar yapmasaydı" dedim.

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