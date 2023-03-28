Video Haber SON DAKİKA! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti: HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkmıştı | Video
SON DAKİKA! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti: HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkmıştı | Video

SON DAKİKA! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti: HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkmıştı | Video

28.03.2023 | 21:11

Son dakika haberi: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti. Ağıralioğlu, terör örgütünün siyasi kanadı HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğinin ardından zehir zemberek sözlerle kirli işbirliğine karşı çıkmıştı.

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