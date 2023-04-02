Video Haber Kılıçdaroğlu: "Biz ayrım yapmadık! Hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik"
Kılıçdaroğlu:

Kılıçdaroğlu: "Biz ayrım yapmadık! Hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik"

02.04.2023 | 11:51

Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG terör örgütüne yönelik yakın geçmişteki sözleri yeniden gündeme geldi. Kılıçdaroğlu "Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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