Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifade! "YPG beka sorunu oluşturmaz!" | Video
Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG terör örgütüne yönelik yakın geçmişteki sözleri yeniden gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın programlarında "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Halkını savunan bir örgüt olarak görürüz", "YPG bize mi saldıracak?" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.
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