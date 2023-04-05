HDP'li Sırrı Sakık ihanet pazarlığını açık etti: Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planı | VİDEOHABER
Son dakika haberi: 2023 seçimleri için kısa bir süre kala 7'li koalisyonun üyesi HDP'den birbiri ardına gizli pazarlığı ifşa eden açıklamalar geliyor. HDP'li Sırrı Sakık yaptığı yeni açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin açık açık hedef aldı. Bebek katili teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planı ile birlikte 'sürgündeki arkadaşlarımız' diyerek genel af hedefine vurgu yapan Sakık, ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'verdiğin sözleri açıkla' mesajında bulundu.
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