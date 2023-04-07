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Haberler GaleriHaber Terör örgütlerinin ortak adayı Kılıçdaroğlu! Kılıçdaroğlu'na Bir destek de Mihraç Ural'dan
Giriş Tarihi: 07.04.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 12:18

Terör örgütlerinin ortak adayı Kılıçdaroğlu! Kılıçdaroğlu'na Bir destek de Mihraç Ural'dan

Terör örgütü PKK ve Kandil 7'li koalisyonun ortak adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklamıştı. Türkiye düşmanlarının açık açık desteklerini ilettiği Bay Kemal'e bir destek de Reyhanlı'daki terör saldırısının planlayıcısı olan THKP/C elebaşı Mihraç Ural'dan geldi.

Terör örgütlerinin ortak adayı Kılıçdaroğlu! Kılıçdaroğlu’na Bir destek de Mihraç Ural’dan

7'li koalisyonun, terör örgütlerinin ve Türkiye düşmanlarının ortak adayı olan CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu'na bir destek de THKP/C elebaşı Mihraç Ural'dan geldi. Daha önce Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Bese Hozat da Kılıçdaroğlu'na desteklerini yayınladıkları videolarla açıklamışlardı.

Terör örgütlerinin ortak adayı Kılıçdaroğlu! Kılıçdaroğlu’na Bir destek de Mihraç Ural’dan

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde gerçekleşen ve 52 vatandaşımızın şehit olmasına neden olan terör olayının sorumlusu THKP/C elebaşı Mihraç Ural Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.

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Terör örgütlerinin ortak adayı Kılıçdaroğlu! Kılıçdaroğlu’na Bir destek de Mihraç Ural’dan

"GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK"

THKP/C elebaşı Mihraç Ural: "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." dedi.

Terör örgütlerinin ortak adayı Kılıçdaroğlu! Kılıçdaroğlu’na Bir destek de Mihraç Ural’dan

BESE HOZAT: "BU SEÇİM HİÇBİRİNE BENZEMİYOR"

Sık sık pazarlıklarda elini yükselten HDP'nin bu tutumuna ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına bir destek de terör örgütü PKK'dan geldi. Terör örgütünün yöneticilerinden olan Bese Hozat, açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduklarını dile getirirken terör eylemlerini de seçimlere kadar durdurduklarını açıkladı.

"Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var" diyen Hozat, seçim sürecinde güçlü ve birlikte bir mücadele yürütülürse AK Parti ve Başkan Erdoğan'a seçimi kaybettireceklerini savundu.

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"MASA LEHİNE SALDIRI YAPMAYACAĞIZ"

Hozat, "Eylemsizlik kararını yeniden değerlendirdik. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme ve seçimden sonra da yeni bir durum değerlendirme kararı aldık" sözleriyle de terör saldırılarını durdurduklarını söyledi.

Terör örgütlerinin ortak adayı Kılıçdaroğlu! Kılıçdaroğlu’na Bir destek de Mihraç Ural’dan

SABRİ OK: ELBETTE DESTEK VERECEĞİZ

Bese Hozat'ın ardından PKK elebaşlarından Sabri Ok da 7'li koalisyona desteğini itiraf etti. Uluslararası çevrelerin kendilerini detseklediklerini itiraf eden Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler" ifadelerini kullandı. Teröristbaşı Ok, küresel çetenin kendilerini desteklediklerini bu sözlerle itiraf etmiş oldu.

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7'Lİ KOALİSYONA DESTEK İTİRAFI!

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Ok, "A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yi ne sanıyorlar. PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak Amacımız siyaset. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz. Kime ne kadar destek vereceğimiz, ne kadar vermeyeceğimiz değerlerimize, ideolojimize, siyasetimize, taktiklerimize, stratejimize ve çalışmalarımıza göredir." şeklinde konuşarak terör örgütünün 7'li koalisyona verdiği desteği itiraf etti.

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