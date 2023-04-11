"SİHA'YLA KİME NASIL KAFA TUTACAKSINIZ?"

Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan, TCG Anadolu'ya SİHA sığdırmanın bir şey ifade etmediğini öne sürerek "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?" dedi.

Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarından 2 bomba ile... | Video

"YUKARIDAN 2 BOMBAYLA..."

Arslan'ın sözlerine destek veren Orhan Bursalı ise "Yukarıdan 2 bombayla… Neyse bu konulara girmek zor" diyerek TCG Anadolu'nun 2 bombayla batıralabileceğini dile getirdi. Sözlerini sürdüren Bursalı, "SİHA yapıyoruz, İHA yapıyoruz. Övündükleri şey hep savaş araçları. Elinde kalan sadece savunma alanındaki yatırımlar. Bunların temeli de 1990'larda atıldı." şeklinde konuştu.

Dünyada savaş konseptini bile değiştiren SİHA'larla entegre şekilde hazırlanan ilk gemi olan TCG Anadolu ezberleri bozan özelliklere sahip. Bugün, TCG Anadolu ile ilgili gelişmeler dünya medyasında geniş şekilde yer aldı.

Reuters, "Türkiye ilk amfibi taarruz gemisini denize indirdi, drone yeteneklerini gözler önüne seriyor" başlıklı haberinde TCG Anadolu'nun özelliklerinden bahsetti.