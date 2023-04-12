Emekli Amiral Türker Ertürk, TCG Anadolu'yu karalamaya çalıştı: "Geminin motorunda sorun var" | Video
CHP'nin fonladığı TELE 1'de konuşan Emekli Amiral Türker Ertürk, TCG Anadolu'yu karalamaya çalıştı: "Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok, geminin motorunda sorun var." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:38
Hilal Kaplan | En AKP'li kim? 12.04.2023 | 13:54
00:41
08:51
00:34
00:33
02:45
00:40
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya yakalandı | Video 11.04.2023 | 23:36
01:16
Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı | Video 11.04.2023 | 23:36
01:15
02:29
Macron’un konuşması protestocular tarafından kesildi | Video 11.04.2023 | 19:27
00:55
02:22
Ordu’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi | Video 11.04.2023 | 17:55
00:16
05:39
03:59
01:31:29
03:51
İşte AK Parti’nin yeni seçim şarkısı: Söyle! | Video 11.04.2023 | 15:30
04:58
08:22