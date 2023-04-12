Emekli Amiral Türker Ertürk, TCG Anadolu'yu karalamaya çalıştı: "Geminin motorunda sorun var" | Video

CHP'nin fonladığı TELE 1'de konuşan Emekli Amiral Türker Ertürk, TCG Anadolu'yu karalamaya çalıştı: "Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok, geminin motorunda sorun var." dedi.