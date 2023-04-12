Fatih Portakal açıkladı: ’Sınırımızda PYD olsun’ diyen Muharrem Erkek’i Adalet Bakanı yapacak

'KILIÇDAROĞLU'NUN İKİ BAKANI BELLİ'

Sözcü TV'deki yayında konuşan Portakal, iki isim için düşünülen bakanlıkları açıkladı. Portakal, Erkek'in Adalet Bakanı, Akın'ın ise Enerji Bakanı olarak düşünüldüğünü söyledi.

Portakal'ın açıklaması şöyle:

"Önemli bir haber paylaşayım sizlerle. Daha doğrusu bir kulis bilgisi. Millet İttifakı iktidar olursa bakan olacak iki isim açığa çıktı. Eğer Kılıçdaroğlu seçilecek olursa Muharrem Erkek ve Ahmet Akın bakan olacak. Orada da bu isimlerin tanıtımı yapıldı. Çünkü bu iki isim milletvekili adayı olarak gösterilmedi. İkisi de genel başkan yardımcısı.



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'MUHARREM ERKEK ADALET BAKANI; AHMET AKIN ENERJİ BAKANI'

Bildiğim ve öğrendiğimi kadarıyla da Muharrem Erkek, eğer Kılıçdaroğlu seçilirse Adalet Bakanı olacak. Ahmet Akın için de Enerji Bakanlığı iddia ediliyor."