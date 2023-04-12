Fatih Portakal’dan çok konuşulacak iddia: "Eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilecek olursa…" | Video

CHP yandaşı Fatih Portakal, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale mitinginde 'bakan olacaklar' diyerek işaret ettiği CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek için düşünülen bakanlıkları açıkladı. Portakal, Muharrem Erkek'in Adalet Bakanı, Ahmet Akın'ın ise Enerji Bakanı olmasının planlandığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanı yapacağı öne sürülen Muharrem Erkek, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'ye ilişkin yaptığı skandal açıklamayla gündeme gelmişti. Erkek, "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun" ifadelerini kullanmıştı.