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Giriş Tarihi: 13.4.2023 11:08 Son Güncelleme: 13.4.2023 11:17

TBMM'de maaş skandalı! CHP'li vekil kuzenini danışman gösterip parayı kendisi aldı

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın danışmanlarını akrabalarından seçmesi tepkilere neden oldu. Amcasının kızı olan Diş Hekimi Özlem Yavuzyılmaz Sökmen'i danışmanı gösteren Yavuzyılmaz'ın, Sökmen'in maaşını da aldığı iddia edildi.

TBMM’de maaş skandalı! CHP’li vekil kuzenini danışman gösterip parayı kendisi aldı

Son dakika haberi... CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi oluşturdukları listeyle tepkilerin odağı haline gelen CHP'de bir skandal da maaş yolsuzluğunda ortaya çıktı.

AKRABALARINI DANIŞMAN YAPTI
CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz devletin kendisine tahsis ettiği danışmanlarını akrabalarından seçti.

TBMM'de maaş skandalı! CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz kuzenini danışman olarak gösterdi | Video

Bunlardan birisi amcasının kızı Özlem Yavuzyılmaz Sökmen. Diş hekimi olan Sökmen, Zonguldak şehir merkezinde muayenahane sahibi.

24 BİN LİRALIK MAAŞI DA KENDİSİ ALDI
Özlem Sökmen'in haftanın 6 günü Zonguldak'taki muayehanede olduğu ve Meclis'e hiç gitmediği anlaşıldı.

Sökmen'in Meclis'te çalıştığı gibi gösterildiği için 24 bin liralık danışman maaşını da 2. bir maaş olarak, Deniz Yavuzyılmaz'ın aldığı iddia edildi. Bu skandal iddia tepkilere neden oldu.

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TBMM'de maaş skandalı! CHP'li vekil kuzenini danışman gösterip parayı kendisi aldı
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