TBMM’de maaş skandalı! CHP’li vekil kuzenini danışman gösterip parayı kendisi aldı

Son dakika haberi... CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi oluşturdukları listeyle tepkilerin odağı haline gelen CHP'de bir skandal da maaş yolsuzluğunda ortaya çıktı.
AKRABALARINI DANIŞMAN YAPTI
CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz devletin kendisine tahsis ettiği danışmanlarını akrabalarından seçti.
TBMM'de maaş skandalı! CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz kuzenini danışman olarak gösterdi | Video
Bunlardan birisi amcasının kızı Özlem Yavuzyılmaz Sökmen. Diş hekimi olan Sökmen, Zonguldak şehir merkezinde muayenahane sahibi.
Sökmen'in Meclis'te çalıştığı gibi gösterildiği için 24 bin liralık danışman maaşını da 2. bir maaş olarak, Deniz Yavuzyılmaz'ın aldığı iddia edildi. Bu skandal iddia tepkilere neden oldu.7'li koalisyonda ekonomi patronluğu kavgası! 3 parti krizin eşiğinde
Fransa terör örgütünün karargahı haline geldi: PKK/YPG elebaşları ile kirli pazarlık...