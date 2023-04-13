TBMM’de maaş skandalı! CHP’li vekil kuzenini danışman gösterip parayı kendisi aldı

Sökmen'in Meclis'te çalıştığı gibi gösterildiği için 24 bin liralık danışman maaşını da 2. bir maaş olarak, Deniz Yavuzyılmaz'ın aldığı iddia edildi. Bu skandal iddia tepkilere neden oldu.

7'li koalisyonda ekonomi patronluğu kavgası! 3 parti krizin eşiğinde

Fransa terör örgütünün karargahı haline geldi: PKK/YPG elebaşları ile kirli pazarlık...