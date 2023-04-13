TBMM’de maaş skandalı! CHP’li vekil Deniz Yavuzyılmaz kuzenini danışman olarak gösterdi | Video
CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz'ın TBMM'de maaş skandalı ortaya çıktı. Yavuzyılmaz'ın Meclis'teki 3 danışman hakkından birini amcasının kızı Özlem Yavuzyılmaz Sökmen'i yaparak kullandığı, yetmezmiş gibi maaşını da kendisinin aldığı belirlendi..
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