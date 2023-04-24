"FETÖ'CÜ ALÇAKLARIN CHP'DE NE İŞİ VAR"

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, Şaban Sevinç'in yayın yönetmenliğini yaptığı Bizim TV'deki programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonu eleştiren Okuyan şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bize ne diyecekler? 'Aman bak Cumhuriyet...' Ne Cumhuriyet'i, ne Atatürk'ü kardeşim?" Sözlerinin devamında CHP'ye tepki gösteren Okuyan "Bak geriye gitmiyorum; Atatürk'ün partisinde, şu anda Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'cü alçakların ne işi var?" dedi.

Yaşar Okuyan, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "FETÖ'cü alçakların ne işi var" | Video

"GERÇEKTEN AKILALMAZ BİR ŞEY"

Okuyan'ın bu sözleri üzerine Sevinç "Sayın bakanım ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin yani. Hakikaten, gerçekten akılalmaz bir şey" tepkisini verdi.