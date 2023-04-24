Yaşar Okuyan, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: "FETÖ'cü alçakların ne işi var" | Video

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği yapan CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler büyük tepki çekti. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, katıldığı bir televizyon programında CHP'nin listesindeki bazı isimleri eleştirdi. Okuyan, "Atatürk'ün partisi ile şu anda Kılıçdaroğlu'nun partisinde FETÖ'cü alçakların ne işi var" diyerek Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü.