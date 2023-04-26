Şehit yakınına da küfür etmişti! Türkkan, bu defa sosyal medyada hakaret etti

Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve uzun süre eleştirilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bu kez sosyal medya hesabında seçim çalışmalarını paylaştığı bir gönderiye yorum yapan vatandaşa hakaret etti.
YAVŞAK VE SÜZME
Partisi tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, tekrar Kocaeli'nden ve ilk sırada Milletvekili adayı gösterilen Türkkan, bazı partililer ve vatandaşlar tarafından da eleştirilerek geçtiğimiz günlerde gündem oldu.
Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.
ŞEHİT YAKININA DA KÜFÜR ETMİŞTİ
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz aylarda da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür etmişti.
Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video