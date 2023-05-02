CHP'li belediye yolu yaptı rögar kapağını unuttu... "Kamera şakası gibi"

BU KAFA NASIL ÜLKE YÖNETECEK?

Samanyolu Taksi Başkanı Mehmet Aydoğan (50), "Bir hafta önce asfalt döktüler. Bunu da sosyal medyada övünerek anlattılar. Ama rögar koymayı unutmuşlar. Görevliler 'Rögarı koymayı unuttuk' deyince kamera şakası sandım. Ama gerçekten rögarı koymayı unutmuşlar" derken, taksici Ayhan Kara (60) ise, "İnsan rögar koymayı nasıl unutur, anlaşılır gibi değil. Bir de çıkıp ülkeyi yöneteceklerini söylüyorlar. Rögar koymayı unutan bu kafa nasıl ülkeyi yönetecek?" diye konuştu.