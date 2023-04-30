Adana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı Türkiye'nin en büyük 4. köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan sürücüler mega projeyi kente kazandıran Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiler. CHP'li belediye başkanı Zeydan Karalar'ın yapımını durdurduğu ve tek çivi bile çakmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden araç ve motosikletle geçen sürücüler ile yaya olarak geçen vatandaşlar, "Reis yaparsa harikasını yapar. Cumhurbaşkanımızın eğer bir yere eli değiyorsa bilin ki orası tamamlanır ve hizmete girer" dedi.Otomobiliyle zevkine köprüden iki kez geçtiğini belirten emekli Ahmet Yurtsever, "Gerçekten mükemmel bir köprü yapmışlar. Erdoğan'dan önce CHP'liydim ama 21 yıldır oyumu reisten başkasına vermiyorum. Hangi sözü verdiyse yaptı" derken, oğlu Erdem Yıldırım'ı (10) motosikletinin arkasına bindiren ve köprüden geçen özel güvenlikçi Serhat Yıldırım ise (41), "Eğer bir puan verilecekse bu köprüye 10 üzerinden 15 puan verilir. İşyerime şimdi 10 dakikada gidiyorum" diye konuştu. CHP'li belediye tarafından kaderine terk edilen köprüyü hayata geçiren Başkan Erdoğan'a teşekkür eden ve özçekim yaparak anı ölümsüzleştiren Işık Doğrugider ise (62), "Köprü gerçekten şahane. Zaten reis yaparsa harikasını yapar. Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz" dedi.Köprüyü yürüyerek geçen Mustafa Güngördü de "Bundan daha güzeli olamaz. Eski köprüyü düşeceğiz korkusu içinde geçiyorduk. Cumhurbaşkanımın elinin değdiği her şey tamamlanır. Allah onu başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu. Köprünün çıkışında otomobilden inip "Seyhan'ın gerdanlığına" doya doya baktığını anlatan Kamil Bahtiyar (68), "Eğer reis olmazsa bu köprü olmazdı" dedi. Motosikletiyle köprüden geçen Hasan Bulut da (58), "Beğenmek ne demek? Bayıldım. Başkanımızın Adanamıza en büyük hediyesi. Gözlerimden yaş geldi" dedi.