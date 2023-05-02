Kemal Kılıçdaroğlu’nun Van mitinginde ’Abdullah Öcalan’ sloganları!

"DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN"

Kılıçdaroğlu'nun Van'daki mitinginde bir diğer skandal ise "Seninleyiz Öcalan" sloganları oldu. Kılıçdaroğlu'nu dinlemeye giden bir grubun sosyal medya üzerinden bir canlı yayın açtıkları ve bu yayında "Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganları attığı görüldü.

İşte o görüntüler...

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları sallandı!

Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşlarından küstah sözler