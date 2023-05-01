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Giriş Tarihi: 01.05.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 17:06

Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşlarından küstah sözler: Ankara'nın yenilgisi Kürdistan'ın özgürlüğünü açacak

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Kandil'den peş peşe skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık, MİT ve TSK operasyonlarına karşı destekledikleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden sandıkta cevap verileceğini söyledi. PKK'nın yayın organı ANF'ye konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık; "Bu saldırılara sandıkta misliyle cevap vermek gerek" diyerek cumhur ittifakını hedef aldı. Öte yandan terör Örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlusu YJA-Star Merkez Karargâh Komutanı Zozan Çewlik de "AKP/MHP faşizminin yıkılması, Kürdistan'ın özgürlüğünün önünü açacaktır." ifadelerine yer vererek Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı

Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşlarından küstah sözler: Ankara’nın yenilgisi Kürdistan’ın özgürlüğünü açacak

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor. Bu süreçte siyasi partiler destek arayışlarını sürdürürken, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in partisi HDP ile görüştü.

Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşlarından küstah sözler: Ankara’nın yenilgisi Kürdistan’ın özgürlüğünü açacak

Görüşmenin ardından HDP, birkaç gün içinde aday çıkarmama kararı aldı ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini desteğini açıkladı. Bu kararın ardından Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar ardında terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin şartlarını açık açık kabul ettiği netleşmiş oldu. HDP'nin aldığı bu kararın ardından terör örgütü PKK'dan da Kılıçdaroğlu'na yönelik destek mesajları da peş peşe gelmeye başladı.

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Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşlarından küstah sözler: Ankara’nın yenilgisi Kürdistan’ın özgürlüğünü açacak

KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ

Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık, MİT ve TSK operasyonlarına karşı destekledikleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden sandıkta cevap verileceğini söyledi. Elebaşı Bayık, PKK'yı masumlaştırmaya çalışarak, kendileri ile bağlantılı olan siyasetçileri, sanatçıları, basıncıları, avukatları tutuklanmasına tepki gösterdi. HDP'nin Emek ve Özgürlük ittifakı kapsamında seçime girmesine sevinen Bayık, Kılıçdaroğlu'na "Bu vesile ile herkese çağrım bu saldırılara misliyle sandıkta cevap vermektir. AKP-MHP zihniyetini sandıkta bitirilmeli Halkların başına bela olan bu zihniyet görülmeli" sözleriyle oy istedi.

Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşı Cemil Bayık'tan küstah sözler! | Video

Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşlarından küstah sözler: Ankara’nın yenilgisi Kürdistan’ın özgürlüğünü açacak

KILIÇDAROĞLU'NA BİR DESTEK DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SÖZDE KADIN YAPILANMASI SORUMLUSUNDAN...

Terör Örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlusu YJA-Star Merkez Karargâh Komutanı Zozan Çewlik yaptığı açıklamada küstah ifadeler kullandı. Yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nı hedef alan Çewlik; Ankara'yı siyasi olarak yenilgiye uğratmamız gerekiyor. AKP/MHP faşizminin yıkılması, Kürdistan'ın özgürlüğünün önünü açacaktır." dedi

Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşlarından küstah sözler: Ankara’nın yenilgisi Kürdistan’ın özgürlüğünü açacak

"PKK VE İYİ PARTİ AYNI YERDE"

Terör örgütü elebaşı Sabri Ok, örgütün medya organına yaptığı açıklamada, PKK ile İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu ifade etti. PKK elebaşı, "PKK, İyi Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir." ifadelerini kullandı.

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