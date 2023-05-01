Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşlarından küstah sözler: Ankara’nın yenilgisi Kürdistan’ın özgürlüğünü açacak

"PKK VE İYİ PARTİ AYNI YERDE"

Terör örgütü elebaşı Sabri Ok, örgütün medya organına yaptığı açıklamada, PKK ile İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu ifade etti. PKK elebaşı, "PKK, İyi Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir." ifadelerini kullandı.