Giriş Tarihi: 01.05.2023 16:52
Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
17:06
Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşlarından küstah sözler: Ankara'nın yenilgisi Kürdistan'ın özgürlüğünü açacak
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Kandil'den peş peşe skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık, MİT ve TSK operasyonlarına karşı destekledikleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden sandıkta cevap verileceğini söyledi. PKK'nın yayın organı ANF'ye konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık; "Bu saldırılara sandıkta misliyle cevap vermek gerek" diyerek cumhur ittifakını hedef aldı. Öte yandan terör Örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlusu YJA-Star Merkez Karargâh Komutanı Zozan Çewlik de "AKP/MHP faşizminin yıkılması, Kürdistan'ın özgürlüğünün önünü açacaktır." ifadelerine yer vererek Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı