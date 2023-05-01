Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşı Cemil Bayık'tan küstah sözler! | Video
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Kandil'den peş peşe skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık, MİT ve TSK operasyonlarına karşı destekledikleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden sandıkta cevap verileceğini söyledi. PKK'nın yayın organı ANF'ye konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık; "Bu saldırılara sandıkta misliyle cevap vermek gerek" diyerek cumhur ittifakını hedef aldı.
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