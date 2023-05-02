Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları! | Video

Terör örgütü uzantısı HDP'nin de yer aldığı 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Van'da bir miting gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP bayraklarının yoğunluğu ve "Demirtaş'a özgürlük" sloganları atıldığı dikkat çekti. Ayrıca miting alanına giden bir grubun "Dişe diş kana kan senileyiz Öcalan" sloganı attığı ortaya çıktı.