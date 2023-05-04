Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar: Millet olarak pazarlığı görüyoruz

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine kısa bir süre kaldı. Altılı masa olarak başlayan ama çok geçmeden masanın farklı ortakları olduğu ortaya çıkan ve bugün 7'li koalisyon olarak bahsedilen ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'in ve HDP'nin desteğini alarak seçimlere giriyor. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından her birinin açıklamalarıyla destek olduğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde skandal görüntüler kaydedildi.

"ŞEHİTLERİMİZE İHANET, AİLLERİNİN GÖZYAŞI DÖKMELERİNE SEBEP"

Mitinge katılan bir grup Türk bayrağını yere atıp çiğnedi, "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganları attı. "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" sloganları atıldı. Daha önce de Kandil'den terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarla desteklenen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Bugüne kadar birçok şehit ailesinden, sokaktaki vatandaştan, toplumun birçok kesiminden tepki gören Kılıçdaroğlu'na bu kez Van mitingindeki skandallar nedeniyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar'dan tepki geldi. Sabah.com.tr'ye konuşan Lokman Aylar, "Bu şehide gaziye ihanettir. Bu ülkeye bedel ödeyen can veren şehitlerimize ihanettir, ailelerinin gözyaşı dökmesine sebeptir, bırakın dua almayı, beddua almalarına sebeptir" dedi. Aylar açıklamasında şunları kaydetti:

"BU ÜLKEYE KURŞUN SIKAN, BİZE KURŞUN SIKAN HAİNLER..."

Bende bir gaziyim. O bölgede bedel ödemiş uzvunu kaybetmiş bir insanım öncelikle. Bugün de bu camianın temsilcisiyim. Biz altılı masanın adaylarının açıklandığı günden beri şunu söylüyoruz: Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak insanın öncelikle şehit aileleri ve gazilerin duasını almak zorundadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingini gördük, atılan sloganları gördük. Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan sloganları atıldı. Bu adayın temsilcileri bu sloganları atan insanlara zafer işareti ile karşılık verdi. Bu şehide gaziye ihanettir. Bu ülkeye bedel ödeyen can veren şehitlerimize ihanettir, ailelerinin gözyaşı dökmesine sebeptir, bırakın dua almayı, beddua almalarına sebeptir. Biz bu ülkeye kurşun sıkan bize kurşun sıkan hainlerle alçaklarla bir araya gelenlere beddua ediyoruz, terör sevicilere beddua ediyoruz.

"KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI OLURSA NE YAPACAKLAR? BUGÜNDEN BELLİ"

Bayrakla, devletle, milletle, askerimizle, polisimizle derdi olanla düşman olduklarının altını çizen Aylar, "Bizim bu ülkeye ihanet edenlerle düşmanlığımız var. Bize ihanet edenlerle ortak hareket edenlerle düşmanlığımız var. Dolayısıyla Türk milletine sesleniyoruz: Siviliyle, askeriyle, polisiyle 40 bin şehit verdik. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı hayali kuruyor. Eğer 14 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa ne yapacaklar? Bugünden belli… Apo'yu serbest bırakacaklar, Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacaklar, içerdeki teröristleri dışarı çıkaracaklar. Yani şu gözüküyor: Bugün terörist dediğimiz insanları dışarı çıkarıp belki de bizi ihanetle suçlayacaklar" dedi.

"CHP VE DİĞER PARTİLER İÇİNDEKİ ULUSALCI SEÇMEN NEREDE? NEDEN SES ÇIKARMIYORLAR?"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda Selahattin Demirtaş'a şeref madalyası takacağım pankartıyla poz verdiğini hatırlatan Lokman Aylar, "O poz bugünlerin işaretiymiş. Demek ki yarın Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkarıp şeref madalyası takacaklar. Milletin bunları görmesi lazım. Bu olaylar bizleri çok üzdü. Aslında bizi üzen diğer bir tarafta CHP'nin ve diğer partilerin içinde olan Ulusalcı devletini milletini seven seçmenin de bunlara ses çıkarmaması. O seçmenlere sesleniyoruz: Lütfen partinizin ihanetini görün! Adayınızın ihanetini görün ve teröristin destek verdiği adaya destek vermeyin. Şehit ve gazilerin tarafında olun. İki taraf var; Bir tarafta Kandil'in adayı var bir tarafta şehit ve gaziler var" şeklinde konuştu.

"BİZ CANIMIZI DİŞİMİZE TAKTIK BİZ ŞEHİT OLDUK UZUVLARIMIZI VATANA FEDA ETTİK"

Türk milletinin 14 Mayıs'ta çok kritik bir tercih yapacağına dikkat çeken Lokman Aylar, "Biz inanıyoruz ki o seçim günü 14 Mayıs'ta inşallah bunları görecekler, biz mücadele ettik. Biz canımızı dişimize taktık biz şehit olduk uzuvlarımızı vatana feda ettik. Dağlarda teröristlerin gezmesine müsaade etmedik. Bugün 14 Mayıs'ta bu insanların istediği olursa, bu teröristlerin destek verdiği adaylar seçimi kazanırsa bizim verdiğimiz mücadele nerede kalacak? İnşallah bu 14 Mayıs'ta milletin bu teröristlere geçit vermeyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLLET OLARAK PAZARLIĞI GÖRÜYORUZ"

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı paylaşımla ilgili konuşan Lokman Aylar, "Biz HDP ile birlikte değiliz diyor sonra Selahattin Demirtaş açıklama yapıyor, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Diyor ki; Siz Tayyip Erdoğan'a destek vermeyin, verirseniz biz içerde kalacağız, Kandil bombalanacak, teröristler ölecek diyor. Ama Kılıçdaroğlu'na destek verirseniz biz dışarı çıkacağız diyor. Aslında arka planda pazarlık yapmışlar, pazarlıkları bitirmişler, bunlarla anlaşmışlar. İkili oynamaya çalışıyorlar ama biz şunu görüyoruz; Selahattin Demirtaş ve teröristler Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklıyor. Bu birliktelik aşikâr. Kusura bakmasınlar, millet olarak bizde bu pazarlığı görüyoruz ama inşallah bunlara müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"TAYYİP ERDOĞAN GİTSİN, ÜLKE EYALETLERE BÖLÜNSÜN. BİZİ BEKLEYEN SÜREÇ BU"

'7'li koalisyonun iktidar olduğu bir Türkiye' ihtimali ile ilgili konuşan Lokman Aylar, "Seçimden sonra eğer 7'li koalisyon kazanırsa ülkede kaos olacak, teröristler cezaevlerinden çıkacak, Abdullah Öcalan serbest kalacak, Selahattin Demirtaş serbest kalacak. KHK ile ihraç edilenler mesleğe geri dönecek. Bunlar aslında bu ülkeye ne kadar ihanet eden varsa bunları dışarı çıkarmayı vaad ediyorlar. FETÖ'cüleri, PKK'lıları dışarı çıkarmaya çalışıyorlar ve bunu da açıkça söylüyorlar. Bunlar tamamıyla dış güçlere, Pensilvanya'ya, ABD'ye, Kandil'e teslim olmuşlar, oradan gelen talimatları uygulamaya çalışıyorlar. Diyorlar ki; Tayyip Erdoğan gitsin, ülke eyaletlere bölünsün. Bizi bekleyen süreç bu. Milletimiz Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını istiyorsa, APO'nun serbest kalmasını istiyorsa buyursun Kemal Kılıçdaroğlu'na destek versin. Ama ülkenin huzurunun devam etmesini, şehitlerimizin duasını almak istiyorlarsa oy vereceği yeri zaten biliyor" şeklinde konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINDI AMA BU TERÖRİSTLER TEKRAR CESARETLENİRSE ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİ SIZLAR"

PKK'nın birbirinden başarılı operasyonlarla neredeyse bitme noktasına geldiği bir dönemde, gerek Kandil'den gerekse HDP'den Kılıçdaroğlu'na bu kadar destek gelmesini yorumlayan Lokman Aylar şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu zaten açıkladı. Seçimi kazanırsak özerklik getireceğiz, içerdekileri çıkartacağız, İHA'ları, SİHA'ları durduracağız dedi. HDP eş başkanlarından bir tanesi siz dağları bombalıyorsunuz, buna hakkınız yok, biz bombaları durduracağız dedi. Bunların rahatsızlığı Kandil'in yerle bir olması, Kandil'de terörist kalmaması. Terörün bittiği bir noktada tekrar canlandırmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu'na destek vererek teröre umut olmak istiyorlar. Biz hala varız, siz mücadeleye devam edin demek istiyorlar. Çünkü terörün ve teröristin umudunun kırıldığı bir zamandayız. Tüm şehitlerimizin intikamı alındı ama bu teröristler tekrar cesaretlenirse şehitlerimizin kemikleri sızlar. Buna müsaade edilmemesini istiyoruz. Biz bu seçim sürecinde şunu söyledik. Teröre ve teröristlerin adayına destek vermeyin, şehitlerimiz bu vatanın namusu ve şerefidir. Bayrağımız bu vatanın namusu ve şerefidir. Bunlara destek vermek şehide gaziye ihanettir diyoruz.

