Kemal Kılıçdaroğlu’nun Van mitinginden skandal görüntüler! Türk bayrağını çiğnediler

HDP BAYRAKLARI CHP BAYRAKLARINDAN VE TÜRK BAYRAKLARINDAN FAZLAYDI

HDP, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını açıktan ilan etti. Bu mitingde de ilk kez ilişkiler bu denli açık ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun mitingi adeta bir HDP mitingi havasında geçti. HDP bayraklarının fazlalığı dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları! | Video

SKANDALIN BÖYLESİ: "DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN" SLOGANLARI!

Kılıçdaroğlu'nun Van mitingindeki bir diğer skandal ise teröristbaşı Öcalan lehine atılan slogandı. Miting alanına yürüyen bir grubun "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı attığı ortaya çıktı.

CHP mitinginde 'Selo'ya özgürlük' sloganları atıldı! Cumhur İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: CHP'yi HDP'lileştirdi...

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ve PKK'nın isteğine açık onay! CHP mitinginde 'Selo'ya özgürlük' sloganları

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları sallandı!