Kemal Kılıçdaroğlu’nun Van mitinginden skandal görüntüler! Türk bayrağını çiğnediler

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi skandal görüntülere sahne oldu. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini almasına rağmen her fırsatta bunu reddeden Kılıçdaroğlu'nu mitingdeki görüntüler yalanladı.
TÜRK BAYRAĞINI ÇİĞNEDİLER
Terör suçlarından cezavinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganlarının atıldığı mitingde yer alan bir grup, Türk bayrağını çiğnedi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan söz konusu görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi.
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HDP BAYRAKLARI CHP BAYRAKLARINDAN VE TÜRK BAYRAKLARINDAN FAZLAYDI
HDP, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını açıktan ilan etti. Bu mitingde de ilk kez ilişkiler bu denli açık ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun mitingi adeta bir HDP mitingi havasında geçti. HDP bayraklarının fazlalığı dikkat çekti.
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SKANDALIN BÖYLESİ: "DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN" SLOGANLARI!
Kılıçdaroğlu'nun Van mitingindeki bir diğer skandal ise teröristbaşı Öcalan lehine atılan slogandı. Miting alanına yürüyen bir grubun "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı attığı ortaya çıktı.