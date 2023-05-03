Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginden skandal görüntüler! Türk bayrağını çiğnediler
Giriş Tarihi: 3.5.2023 15:51 Son Güncelleme: 3.5.2023 16:12

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginden skandal görüntüler! Türk bayrağını çiğnediler

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin desteğini alarak giren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde yer alan bir grup, Türk bayraklarını yerlere atıp üzerine ayaklarıyla bastı. Mitingde terör suçları nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganları da atıldı. Ayrıca, miting alanına giden bir grubun "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı attığı ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Van mitinginden skandal görüntüler! Türk bayrağını çiğnediler

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi skandal görüntülere sahne oldu. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini almasına rağmen her fırsatta bunu reddeden Kılıçdaroğlu'nu mitingdeki görüntüler yalanladı.

TÜRK BAYRAĞINI ÇİĞNEDİLER

Terör suçlarından cezavinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganlarının atıldığı mitingde yer alan bir grup, Türk bayrağını çiğnedi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan söz konusu görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi.

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"SELO'YA ÖZGÜRLÜK"

Öte yandan CHP'nin Van mitinginde, terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın lehine sloganlar duyulurken, HDP'lilerin, "Selo'ya özgürlük" şeklinde bağırdığı da duyuldu.

HDP BAYRAKLARI CHP BAYRAKLARINDAN VE TÜRK BAYRAKLARINDAN FAZLAYDI

HDP, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını açıktan ilan etti. Bu mitingde de ilk kez ilişkiler bu denli açık ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun mitingi adeta bir HDP mitingi havasında geçti. HDP bayraklarının fazlalığı dikkat çekti.

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SKANDALIN BÖYLESİ: "DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN" SLOGANLARI!

Kılıçdaroğlu'nun Van mitingindeki bir diğer skandal ise teröristbaşı Öcalan lehine atılan slogandı. Miting alanına yürüyen bir grubun "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı attığı ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ve PKK'nın isteğine açık onay! CHP mitinginde 'Selo'ya özgürlük' sloganları Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları sallandı! Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları!

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginden skandal görüntüler! Türk bayrağını çiğnediler
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