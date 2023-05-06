PKK’lı teröristleri akladığı yetmedi şimdi de milleti kurşuna dizen FETÖ’cü askerleri aklamak istedi! Sosyal medyada tepki yağdı

GENÇYILMAZ: YILDIZ'IN SİLAHLA VATANDAŞA DOĞRU ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM

Kartal Maltepe 2.Zırhlı Tugayı Nurettin Baransel Kışlası'nda görevli piyade er Muhammed Emin Gençyılmaz (Şüpheli): "Tankı kullanan komutanın adı Üsteğmen Vedat Yıldız idi, Ahmet Taştan ona top atışı yapılması için emir verdi, bizim aracımızda takılı bir MG3 vardı, bu daha sonra tanka takıldı, Vedat Yıldız bu silahla vatandaşa doğru ateş ettiğini gördüm. Telsizden üsteğmen Vedat Yıldız 'Korkmayın top atışı yapacağım' diyerek anons geçti. Bir defa top ile ateş edildiğini gördüm."

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KURT: "MG3'ÜN, VEDAT YILDIZ TARAFINDAN HALKA DOĞRU KULLANILDIĞINI GÖRDÜM"

İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli er Tunahan Kurt (Şüpheli): "Ben araca girmeden önce MG3'ünde başındaki üsteğmen Vedat Yıldız tarafından halka doğru kullanıldığını gördüm. Karşıdan vatandaşlardan 'teslim olun' çağrısı geldi. Ahmet Taştan 'teslim olun' diye bağıran tarafa top atışı yaptırdı. Top patlayınca ben iki metre uzağa savruldum"

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SONGUR: YILDIZ, YARALILARI ALMAK İÇİN ELİNDEKİ KAZAĞI SALLAYANLARA DA ATEŞ ETTİ

İstanbul Kartal Maltepe İkinci Zırhlı Tugayı'nda görevli Tank Nişancısı Muhammed Talip Songur (Şüpheli): "Halk yine vazgeçmeyip gelmeye başlayınca Üsteğmen Vedat Yıldız kendi tankının üzerinde bulunan MG3 ile halkın üzerine doğru ateş etti. Bu sırada birkaç kişi yere düştü. Yere yatan halktan kalkıp yaralanan şahısları almak için elindeki kazağı sallayan birkaç kişiye bu üsteğmen yine birkaç el ateş etti. Yaralılara almaya gelen şahıslarda yaralandı. Daha sonra bir araba yanaştı ve yaralıları içine doldurdular."

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SEZER: YILDIZ'IN, VATANDAŞLARA ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM

Kuleli Askeri Lisesi'nde er İbrahim Sezer (Şüpheli): "Bir kadın bize doğru yaklaşarak bir şeyler söyleyince, Ahmet Taştan binbaşı ve tankın üzerinde bulunan üstteğmen Vedat Yıldız, MG3 silahla kadına doğru ateş ettiler. Kadın yere yığıldı. Bundan önce motorsikletli bir şahıs tankların olduğu yeri geçip bizim biraz önümüzde bulunan Ahmet binbaşının yanına yaklaşınca, Ahmet binbaşı bu şahsa ateş etti ve şahıs yere düştü. Ben bu şahsa yardım etmek istedim, ancak Ahmet binbaşı yardım etmememi emretti. Daha sonra vurulup yere düşen kadın da sendeleyerek bu şahsın yanına geldi ve ağlamaya başladı. Ahmet binbaşı ve üstteğmen Vedat Yıldız'ın, vatandaşlara ateş ettiğini gördüm."

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ÇUBUK: YILDIZ, NİŞANCIYA 'HALKIN OLDUĞU YERE DOĞRU TANKI ATEŞ ET' DEDİ

2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mahir Çubuk (Şüpheli): "Vedat Yıldız'ın nişancıya halkın olduğu yere doğru tankı ateş et dediğini duyuyordum"

SARITAŞ: ÜSTEĞMEN VEDAT YILDIZ BANA TANKI DOLDURMAMI İSTEDİ

Kartal 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburu 2. Tank Bölüğü'nde Tank Doldurucu olarak görev yapan asker Abdullilah Sarıtaş (Şüpheli): "Üsteğmen Vedat Yıldız bana tankı doldurmamı istedi, ben de tankı doldurmasını bilmediğim için 'Bilmiyorum' diye söyledim. Bunun üzerine İsrafil Koçul'a 'sen doldur' dedi, o da tankı ve silahla doldurdu. Bana da tankın içerisinde bulanan MG3 marka silahı göstererek 'Sana kırma kolunu çek dediğimde, çekeceksin' dedi ve tankın içerisinde bir tuş gösterdi, 'bu tuşa bas dediğimde de basacaksın' dedi. Tankın tepesinde de bir MG3 vardı."

YAĞMUR: VEDAT YILDIZ'IN VATANDAŞIN ÜZERİNE DOĞRUDAN ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM

2. Zırhlı Tugay Komutanlığında er Yusuf Yağmur (Şüpheli): "Bölük komutanı Vedat Yıldız'ın vatandaşın üzerine doğrudan ateş ettiğini gördüm, başkaca ismini bilmediğim binbaşı da ateş ediyordu, yanındakilerde ateş ediyordu"

DARBECİ ASTSUBAY İBRAHİM GÜL (ÖLDÜ)

ALTINER: GÜL, SİLAH KULLANDI, VATANDAŞA DOĞRU ATEŞ ETTİKLERİNİ GÖRDÜM..."

Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli er Ali Altıner (Şüpheli): "6-7 arkadaş ünimorkun arkasında otururken İbrahim Gül başçavuş 'Herkes ayağa kalksın, ölmek var, dönmek yok, siper almayanı ben vururum' diye bağırdı. Bu arada bir silah sesi geldi bizimle birlikte oturan askerlerden Kurtuluş isimli bir arkadaşımız öldü bunu herhalde komutanlardan biri vurdu bende çok korkmuştum.

Üzerimize doğru vatandaşlar gelmeye başladı daha sonra bizi buraya getiren komutanlar Ahmet Taştan, Turgay Ödemiş ve İbrahim Gül vatandaşa ateş ediyordu. Bize ateş emrini veren komutanlarımız Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, İbrahim Gül isimli komutanlardır… Benim bahsettiğim gibi komutanımız Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, İbrahim Gül, isimli komutanlar silah kullandılar. Ben vatandaşa doğru ateş ettiklerini gördüm..."

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HÜRRİYETOĞLU: GÜL G3 PİYADE TÜFEĞİYLE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Kuleli Askeri Lisesi Hizmet Bölük Komutanlığı Hizmet Bölüğü'nde görev yapan Mert Hürriyetoğlu (Şüpheli): "Üsteğmen Vedat Yıldız uçaksavar silahı, Binbaşı Ahmet Taştan G3 Piyade tüfeği, İbrahim Gül isimli başçavuş G3 Piyade tüfeğiyle ateş etmeye başladı"

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Kuleli Askeri Lisesi'nde er Turgay Çiçek (Şüpheli): "İbrahim Gül başçavuş insanlara doğru ateş etmeye başladı. Elinde seyyar dipçikli G3 silah vardı."

ÇOBAN: ASTSUBAY İBRAHİM GÜL HALKA ATEŞ AÇTI

Kuleli Askeri Lisesi'nde kısa dönem er olarak görev yapan Okan Çoban (Şüpheli): "Ateş edenler İbrahim Gül, Binbaşı Ahmet Taştan ve Yarbay Turgay Ödemiş'ti. Binbaşı ile yarbayın halka doğru defalarca ateş ettiğini gördüm. Aynı şekilde Astsubay İbrahim Gül de halka ateş açtı."

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DARBECİ UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ÇELİK (ÖLDÜ)

Kuleli Askeri Lisesi'nde asker Ahmet Turan Çiftçi (Şüpheli): "Uzman çavuş Mustafa Çelik, Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş ön sıradaki askerlere 'Vatandaşa ateş edin' diye bağırdılar ve kendileri ateş ettiler"

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DARBECİ ASKERİ ÖĞRENCİ RAGIP ENES KATRAN (ÖLDÜ)

Hava Harp Okulu 2. sınıf öğrencisi Mahmut Tokmak (Şüpheli): "Silivri Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktayım. Muhammed Furkan Tepe ve Ragıp Enes Katran bu şahıslara (sivillere) ateşle karşılık verdiler, ayrıca bu vatandaşlara olay yerindeki tanklardaki askerler de MG3 makinalı tüfeklerle karşılık veriyordu. Bu sırada bizden herhangi bir kimse yaralanmadı."



ER KURTULUŞ KAYA, DARBECİ ASKERLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

ALANAY: KURTULUŞ KAYA'YI KOMUTANLARDAN BİRİSİNİN VURDUĞUNU DÜŞÜNDÜM

Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli Ali Alanay (Şüpheli): "Beylerbeyi tarafından da ateş sesleri duyuluyordu. Kamyonun arkasına doğru saklandım, bu sırada bir askerin vurularak öldüğünü gördüm silah sesi yakından gelmişti o asker başından vurularak yere düştü ismi Kurtuluş Kaya'dır ve bu arkadaşı ben komutanlardan birisinin vurduğunu düşündüm. Kurtuluş Kaya ateş etmiyordu ancak kimin ateşiyle vuruldu bilmiyorum. Bu bahsettiğim olaylar saat 21:30'dan 00:30'a kadardır"

PALAN: BİNBAŞININ TEKİ BİR ARKADAŞA SİLAH DAYAMIŞTI 'SIKMAZSANIZ KAFANIZA SIKARIM' DİYORDU

Nurettin Baransel Kışlası 2.Zırhlı Tugayı 1.Mekanize Piyade Bölüğü'nde görevli kamyon şoförü Hüseyin Palan: "Başımızdaki uzman çavuşa teslim olmak istediğimizi söyledik, fakat 'TSK'nın hiçbir üyesi teslim olmaz gerekirse sabaha kadar savaşır yine de teslim olmaz, siz buradan çıkarsanız rütbelinin teki kafanıza sıkar' dedi. İçinde bulunduğumuz aracın arka kapısı açıktı, oradayken Kurtuluş Kaya adında bir er arkadaşımızın gözünden vurulduğunu gördük, binbaşının teki de bir arkadaşa silah dayamıştı 'sıkmazsanız kafanıza sıkarım' diyordu. Sabah 05:30 gibi de polisler bizi aldı…"