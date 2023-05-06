Kılıçdaroğlu, birçok insanı şehit eden FETÖ'cü askerleri böyle aklamaya çalıştı! | Video
CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında halkı mermi yağmuruna tutarak birçok insanı şehit eden harp okulundaki FETÖ'cü askerleri savundu. Kılıçdaroğlu, emrin sorgulanmayacağı argümanını ortaya koyarak, FETÖ'cü canilerin insanları emir nedeniyle şehit ettiklerini öne sürdü. Daha önce, 'YPG, bize mi saldıracak' diyerek PKK'yı meşrulaştıran Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüleri aklamak için kolları sıvaması büyük tepki çekti.
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