Vatandaşlar tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"BU KADAR ZULÜM OLUR MU?"

"Merdivenler, asansörler, otobüsler bizler gelirken çalışmıyordu. Olmaz böyle birşey eğer bu bayrağın altında yaşıyorlarsa bu ikiliği kaldıracaklar, bu ikilik iyi birşey değil. Çoluklu çocuklu insanlar var, bırak bizi. Bu kadar ayrım olmaz. Böyle demokratlık mı olur... Ekrem İmamoğlu'nu görüyoruz... Bu kadar zulüm olur mu?"

İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti | Video

"Çocuğumu evde beklettim bugün mitinge gelmek için ama şu anda malesef çocuklarımın yanına gidemiyorum. Metronun durumu ortada..."