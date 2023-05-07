Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne yönelik CHP'li İBB hazımsızlığını akılalmaz boyutlara taşıdı. Otobüs, metro çalışmalarını yavaşlatan İBB merdiven ve asansörleri bile alana ulaşımı engellemek adına durdurmaya kadar gitti. Alandan evlerine dönmek isteyen vatandaşlar skandala 'Ekrem İmamoğlu İstifa' sloganları atarak da tepki gösterdi.
Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan ve meydanı hınca hınç doldurarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini göstermek isteyen vatandaşlara Sabah.com.tr yaşanan skandalla ilgili mikrofon uzatttı:
Vatandaşlar tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:
"BU KADAR ZULÜM OLUR MU?"
"Merdivenler, asansörler, otobüsler bizler gelirken çalışmıyordu. Olmaz böyle birşey eğer bu bayrağın altında yaşıyorlarsa bu ikiliği kaldıracaklar, bu ikilik iyi birşey değil. Çoluklu çocuklu insanlar var, bırak bizi. Bu kadar ayrım olmaz. Böyle demokratlık mı olur... Ekrem İmamoğlu'nu görüyoruz... Bu kadar zulüm olur mu?"
İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti | Video
"Çocuğumu evde beklettim bugün mitinge gelmek için ama şu anda malesef çocuklarımın yanına gidemiyorum. Metronun durumu ortada..."
"TÜRKİYE'Yİ GEZMESİN, GÖREVİNİ YAPSIN"
"Ekrem İmamoğlu İstanbul'a sahip çıksın, Türkiye'yi gezmesin, onun görevi İstanbul'da önce İstanbul'daki görevini yerine getirsin, ondan sonra Türkiye mitinglerini yapsın. Bu rezillik."
"Hani herşey en güzel olacaktı. Nerede bu Ekrem İmamoğlu. PKK bayraklarını yerden kaldıracağına gelsin bize hizmet versin. Görelim ayrımcılık olmamasını sırf biz buradayız diye zulüm."
CHP'li İBB'nin Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığı: Vatandaşlar böyle mağdur oldu | Video
Atatürk Havalimanı metro istasyonunda yürüyen merdivenlerin çoğunun çalışmadığı da gözlendi.