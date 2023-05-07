Video Haber İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti | Video
İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti | Video

İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti | Video

07.05.2023 | 21:17

İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzurum’da miting provokasyonu | Video 03:20
Erzurum'da miting provokasyonu | Video 07.05.2023 | 22:05
İBB’den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti | Video 00:22
İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti | Video 07.05.2023 | 21:17
Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı taraftarlarına çirkin saldırı | Video 00:11
Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı taraftarlarına çirkin saldırı | Video 07.05.2023 | 21:11
Hilmi Daşdemir’den tarihi miting sonrası çarpıcı analiz: Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor | Video 06:36
Hilmi Daşdemir'den tarihi miting sonrası çarpıcı analiz: Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor | Video 07.05.2023 | 20:12
CHP’li İBB’nin Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığı: Vatandaşlar böyle mağdur oldu | Video 00:07
CHP'li İBB'nin Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığı: Vatandaşlar böyle mağdur oldu | Video 07.05.2023 | 20:14
İBB’den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti | Video 02:39
İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti | Video 07.05.2023 | 20:03
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın İstanbul Mitingine insan seli! | Video 00:31
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın İstanbul Mitingine insan seli! | Video 07.05.2023 | 19:47
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın İstanbul Mitingine insan seli! | Video 02:09
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın İstanbul Mitingine insan seli! | Video 07.05.2023 | 19:47
Atatürk Havalimanı AK Parti Büyük İstanbul mitinginde tarihi kalabalık ve görüntüler | Video 03:27
Atatürk Havalimanı AK Parti Büyük İstanbul mitinginde tarihi kalabalık ve görüntüler | Video 07.05.2023 | 19:47
Sabah.com.tr’ye konuşan genç: Allah onu başımızdan eksik etmesin | Video 00:26
Sabah.com.tr’ye konuşan genç: Allah onu başımızdan eksik etmesin | Video 07.05.2023 | 19:46
İlk kez oy kullanacak genç Sabah.com.tr’ye konuştu: İlk oyumu Erdoğan’a vereceğim | Video 00:34
İlk kez oy kullanacak genç Sabah.com.tr'ye konuştu: İlk oyumu Erdoğan’a vereceğim | Video 07.05.2023 | 19:11
Sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaş: Milleti kandırmaya çalışıyorlar | Video 01:05
Sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaş: Milleti kandırmaya çalışıyorlar | Video 07.05.2023 | 19:00
Son dakika: İstanbul’da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar | Video 01:30:37
Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar | Video 07.05.2023 | 19:04
Sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaş: Zafer bizimdir! | Video 00:15
Sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaş: Zafer bizimdir! | Video 07.05.2023 | 18:51
Vatandaşlar Sabah.com.tr’ye konuştu: Türkiye’nin ona çok ihtiyacı var | Video 00:26
Vatandaşlar Sabah.com.tr'ye konuştu: Türkiye'nin ona çok ihtiyacı var | Video 07.05.2023 | 18:42
Büyük İstanbul Mitingi’ne katılan 86 yaşındaki amca: Türkiye’yi bölmeye çalışıyorlar, onlara karşıyız | Video 00:20
Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan 86 yaşındaki amca: Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar, onlara karşıyız | Video 07.05.2023 | 18:33
Büyük İstanbul mitingine katılan bir vatandaş Sabah.com.tr’ye konuştu: Arkasında milyonların duası var | Video 00:30
Büyük İstanbul mitingine katılan bir vatandaş Sabah.com.tr'ye konuştu: Arkasında milyonların duası var | Video 07.05.2023 | 18:24
Vatandaşlar Sabah.com.tr’ye konuştu: 20 yıldır da kendim eğitim görüyorum bunu bize sağladığı için buradayım | Video 00:12
Vatandaşlar Sabah.com.tr'ye konuştu: 20 yıldır da kendim eğitim görüyorum bunu bize sağladığı için buradayım | Video 07.05.2023 | 18:05
Büyük İstanbul Mitingi’ne giden vatandaşlar Sabah.com.tr’ye konuştu: CHP, Atatürk’ün partisinden çıktı, Kandil’e teslim oldu! | Video 01:25
Büyük İstanbul Mitingi'ne giden vatandaşlar Sabah.com.tr'ye konuştu: CHP, Atatürk'ün partisinden çıktı, Kandil'e teslim oldu! | Video 07.05.2023 | 18:02
AK Parti mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan açıkladı: 1 milyon 700 bin kişi burada! | Video 03:04
AK Parti mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan açıkladı: "1 milyon 700 bin kişi burada!" | Video 07.05.2023 | 16:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA