İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti | Video
İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler!
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