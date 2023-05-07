Video Haber İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti | Video
İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti | Video

İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti | Video

07.05.2023 | 20:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen tarihi mitingde çok önemli mesajlar verdi. Resmi rakamlara göre, 1 milyon 700 bini aşkın vatandaşın katıldığı mitinge ise damga vuran olaylardan biri CHP'li İBB'nin vatandaşların alana ulaşımı ve dönüşü ile ilgili skandal engelleme çabaları oldu. Meydanda bulunan vatandaşlar rezalete isyan ederek, "Çoluklu çocuklu insanlar var, bırak bizi. Bu kadar ayrım olmaz. Böyle demokratlık mı olur... Ekrem İmamoğlu'nu görüyoruz... Bu kadar zulüm olur mu?" ifadelerini kullandı.

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