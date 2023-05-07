CHP'li İBB'nin Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığı: Vatandaşlar böyle mağdur oldu | Video
İstanbul'daki tarihi Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak isteyen vatandaşlar CHP'li İBB'nin ulaşım engellemelerine maruz kaldı. Atatürk Havalimanı metro istasyonunda yürüyen merdivenlerin çoğunun çalışmadığı gözlendi.
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