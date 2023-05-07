Twitter’dan yeni siyasi operasyon: İstanbul’daki tarihi mitinge skandal sansür! #TürkiyeSanaEmanet etiketine engelleme

PKK'lı ve FETÖ yanlısı isimleri öne çıkaran algoritmasıyla eleştirilerin hedefinde olan sosyal medya platformu Twitter, yeni bir skandala daha imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği tarihi miting ile coşkulu kalabalığa hitap ederek, 14 Mayıs seçimleri için güçlü mesajlar verdi.
TWİTTER SİYASİ OPERASYONLARINA HIZ VERDİ
Siyasi operasyonlarına hız veren Twitter seçim maratonunun başlamasından itibaren ilk olarak FETÖ ve PKK yanlısı hesapları öne çıkardı, çeşitli iftira kampanyaları ve kara propagandaların yayılmasına önayak oldu. Seçimlere doğru yaklaşırken daha da gaza basan Twitter, AK Partili vatandaşların paylaşımlarını 'algoritma' düzenlemesi adı altında daha az gösterirken, geçtiğimiz günlerde de yine Türkiye Yüzyılı etiketini gizleme çabasına girişti.
(Aynı dakikalarda -17.56/57- Twitter'ın masaüstü versiyonunda söz konusu etiket görünürken, mobil versiyonunda ise engellendiği görülüyor)
BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ HAZIMSIZLIĞI
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi için de siyasi operasyonun düğmesine basan Twitter, #TürkiyeSanaEmanet hashtagi altında yapılan milyonlarca paylaşımı da bilinçli biçimde engelledi. Türkiye Gündemi/Keşfet listesine giren etiketi sistematik olarak engelleyen Twitter'ın hazımsızlığını gizleyemediği operasyonu mobil/masaüstü versiyonlarındaki farklılık ile ayrıca kanıtlandı.
TWİTTER'DAN TÜRKİYE YÜZYILI'NA SANSÜR
Seçimlere doğru yaklaşırken Türkiye Yüzyılı etiketi sosyal medya platformu Twitter'da da sıklıkla kullanılmaya başladı. Ancak Twitter, bu etiketi gizleme çabasına girişti. Vatandaşların da benimsediği ve sıklıkla kullandığı Türkiye Yüzyılı sloganı, Twitter tarafından spam listesine alındı. Bu nedenle, ne kadar çok paylaşım yapılırsa yapılsın, Türkiye Yüzyılı etiketi Twitter'da en çok konuşulan konular arasında giremiyor.
TWİTTER'DA FETÖ VE PKK YANLISI HESAPLARI ÖN PLANA ÇIKARMA OPERASYONU
Twitter başta olmak üzere sosyal medyada her seçim öncesi yerli ve milli içeriklerin perdelenip, muhalif paylaşımların ön plana çıkarılması durumu seçim maratonun başlaması ile başka bir boyuta taşındı. 14 Mayıs'a ilerleyen süreçte FETÖ ve PKK yanlısı hesapların özellikle Twitter'da 'Sana Özel ve Takip Edilenler' algoritması adı altında bilinçli olarak kullanıcıların karşısına çıkarıldığı görüldü.