Twitter’dan yeni siyasi operasyon: İstanbul’daki tarihi mitinge skandal sansür! #TürkiyeSanaEmanet etiketine engelleme

TWİTTER'DAN TÜRKİYE YÜZYILI'NA SANSÜR

Seçimlere doğru yaklaşırken Türkiye Yüzyılı etiketi sosyal medya platformu Twitter'da da sıklıkla kullanılmaya başladı. Ancak Twitter, bu etiketi gizleme çabasına girişti. Vatandaşların da benimsediği ve sıklıkla kullandığı Türkiye Yüzyılı sloganı, Twitter tarafından spam listesine alındı. Bu nedenle, ne kadar çok paylaşım yapılırsa yapılsın, Türkiye Yüzyılı etiketi Twitter'da en çok konuşulan konular arasında giremiyor.