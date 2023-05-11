Eski CHP’li vekiller İnce’ye kaset kumpasına ateş püskürdü: Kılıçdaroğlu Türkiye’nin güvenlik sorunudur

"KILIÇDAROĞLU GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ"

Kılıçdaroğlu'nun durdurulması gerektiğini vurgulayan Sapan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman dile getirdiği dış politika anlayışıyla da hem Ortadoğu'nun hem Hem Doğu Avrupa'nın, dolayısıyla hem de Türkiye'nin güvenlik sorunu haline gelmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu durdurulmalı; Parti, Mustafa Kemal'in Kuva-yi Milliye ve kuruluş ruhuna, Cumhuriyet değerlerinden tavizsiz anlayışına geri döndürülmelidir. Bütün Mustafa Kemalciler birleşmeli; CIA ajanlarının, FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve işbirlikçilerinin cirit attığı binayı temizlemeli ve partimizi geri almalıyız! Bunun başka bir yolu yoktur.

CHP, CHP'dir. Mustafa Kemal'cidir ve öyle kalacaktır. Bu anlayışı değiştirmeye ne CIA'nın ne FETÖ'nün ne de PKK ve işbirlikçilerinin gücü yetmez."