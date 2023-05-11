FETÖ ve CHP’den kaset operasyonu! Muharrem İnce kumpaslara boyun eğdi

FETÖ'CÜ HESAPLAR 45 GÜNDÜR OPERASYON YAPIYOR

Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı günden bugüne, FETÖ'cü ve CHP'li trollerin operasyonlarına maruz kalıyor. Muharrem İnce ve çocukları için sahte dekontlar sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Kılıçdaroğlu isim vermeden Muharrem İnce için "adaylık için "Saray'dan para aldı" açıklamasını yaptı. FETÖ'cü hesaplar İnce'nin bu paralarla villa aldığını ortaya attı.