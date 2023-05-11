Muharrem İnce adaylıktan çekildi! FETÖ ve CHP'den kaset operasyonu | Video

CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklamıştı. Henüz adaylığını açıklamadan Muharrem İnce'ye baskı yapan CHP trolleri ve FETÖ'cüler, İnce'nin adaylığını açıklamasının ardından operasyonların dozunu artırdı. Daha önce İnce'nin 'Saray'dan para alıp parti kurduğu' iddiası ortaya atılırken, son olarak montajlanmış bir kasetle Muharrem İnce'nin müstehcen görüntüleri sosyal medayada servis edildi. İnce yaşananların ardından bugün yaptığı basın toplantısında cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Deniz Baykal'ın da kaseti 6 Mayıs'ta FETÖ'cüler tarafından servis edilmiş, Baykal da 10 Mayıs'ta CHP'nin genel başkanlığından istifa etmişti.