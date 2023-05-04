CHP'li Onur Öymen siyasetin nasıl dizayn edildiğini raporla anlattı: "Kılıçdaroğlu, Baykal'ın yerine geçip partiyi değiştirir yazıyordu" | Video

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçtiği süreçle ilgili anlattıkları yeniden gündeme geldi. Öymen, İsveç merkezli İpekyolu Enstitüsü tarafından 2009'da hazırlanan bir raporda, 3 senaryodan bahsedildiğini, bu senaryolardan birinin de Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmesi olduğunu söylemişti. Öymen, "İpekyolu Enstitüsü'nün raporu. İslam ile Demokrasi Arasında Çekiştirilen Türkiye başlıklı bir çalışma. Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir, Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir. İsmen var. Yerine o gelir. Partinin politikalarını değiştirir. Avrupalı bazı partiler de ona destek olur diyor. Kılıçdaroğlu'na da bunu anlattım. Sizin için böyle böyle diyorlar diye. Onlar için de sürpriz değil. Kılıçdaroğlu bir şey demedi, dinledi." demişti...